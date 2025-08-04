Бюджетная вкуснятина без хлопот: малиновое джем-желе из 3 ингредиентов

Малиновое джем-желе — это волшебный десерт с бархатистой текстурой и насыщенным ягодным вкусом, где сладость идеально сбалансирована легкой кислинкой. Готовится он из 3 ингредиентов без хлопот.

Возьмите 500 г свежей малины (можно замороженной), разомните вилкой и протрите через сито, чтобы удалить косточки. В полученное пюре добавьте 250 г сахара, перемешайте и поставьте на средний огонь. В 50 мл холодной воды растворите 15 г быстрорастворимого желатина, влейте в малиновую массу и, постоянно помешивая, доведите до кипения. Варите ровно 2 минуты — этого достаточно для растворения желатина.

Разлейте горячую смесь по стерильным баночкам, оставьте при комнатной температуре на 1 час, затем уберите в холодильник. Через 3 часа вы получите нежное желе с ярким малиновым вкусом и восхитительным ароматом. Эта бюджетная вкуснятина идеально подходит к тостам, сырникам или в качестве прослойки для тортов.

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