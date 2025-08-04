Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 августа 2025 в 14:31

Бюджетная вкуснятина без хлопот: малиновое джем-желе из 3 ингредиентов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Малиновое джем-желе — это волшебный десерт с бархатистой текстурой и насыщенным ягодным вкусом, где сладость идеально сбалансирована легкой кислинкой. Готовится он из 3 ингредиентов без хлопот.

Возьмите 500 г свежей малины (можно замороженной), разомните вилкой и протрите через сито, чтобы удалить косточки. В полученное пюре добавьте 250 г сахара, перемешайте и поставьте на средний огонь. В 50 мл холодной воды растворите 15 г быстрорастворимого желатина, влейте в малиновую массу и, постоянно помешивая, доведите до кипения. Варите ровно 2 минуты — этого достаточно для растворения желатина.

Разлейте горячую смесь по стерильным баночкам, оставьте при комнатной температуре на 1 час, затем уберите в холодильник. Через 3 часа вы получите нежное желе с ярким малиновым вкусом и восхитительным ароматом. Эта бюджетная вкуснятина идеально подходит к тостам, сырникам или в качестве прослойки для тортов.

Ранее стало известно, как приготовить рубиновое желе из красной смородины за 15 минут.

малина
варенье
рецепты
домашние заготовки
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сына экс-главнокомандующего ВМФ России заподозрили в мошенничестве
Возле резиденции Путина задержали странного человека
Россияне оценили сообщения о блокировке WhatsApp осенью
Труп год гнил в лесу: маньяк из Череповца хранил трусы всех своих жертв
Знойная жара до +40 градусов? Погода в Москве в конце августа: чего ждать
Два новорожденных северных олененка пополнили Ленинградский зоопарк
Между Москвой и популярным курортом запустят новый поезд
Зонт не спасет. Москву накрыло сильным дождем: самые яркие кадры непогоды
В Подмосковье мигрант с ножом напал на спасателя
Швейцария раскрыла, как она ответит США на рекордно высокие пошлины
Известный продюсер дал прогноз на второй брак Дибровой
В МИД РФ назначили главу департамента Северной Атлантики
На Западе ополчились против Трампа за попытки запугать Россию
Женщины устроили погоню за извращенцем в колготках
Российскому алкогиганту предложили перейти на торговлю хлебом
«Все свелось к политическому шоу»: Захарова о диалоге стран ОБСЕ
США предрекли экономические риски из-за инвестирования в ИИ
Подполье узнало о ракетном ударе по складу горюче-смазочных материалов
«Поставляют оружие наркокартелям»: раскрыта связь ВСУ с колумбийской мафией
Отдых в Турции, дом за $4 млн: как Овечкин тратит миллионы от НХЛ
Дальше
Самое популярное
Атака ВСУ на Сочи ночью 3 августа: последствия, разрушения, есть ли жертвы
Регионы

Атака ВСУ на Сочи ночью 3 августа: последствия, разрушения, есть ли жертвы

Без муки и лишнего жира: готовим хрустящие кабачковые оладьи на 85 ккал
Общество

Без муки и лишнего жира: готовим хрустящие кабачковые оладьи на 85 ккал

Путин добил Трампа, «Искандеры» в Изюме, ультиматум Пугачевой: что дальше
Россия

Путин добил Трампа, «Искандеры» в Изюме, ультиматум Пугачевой: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.