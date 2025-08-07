Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 7 августа: инфографика

В ночь на 7 августа ВС РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 82 дрона противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

В течение прошедшей ночи с 23:30 мск 6 августа до 06:10 мск 7 августа дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 82 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 31 — над акваторией Азовского моря, 11 — над территорией Республики Крым, 10 — над территорией Ростовской области, девять — над территорией Краснодарского края, восемь — над акваторией Черного моря, семь — над территорией Волгоградской области, четыре — над территорией Белгородской области, один — над территорией Курской области и один — над территорией Орловской области, — говорится в сообщении.