Свадьба дочери и съемки у Пугачевой: что известно о детях Олега Газманова

Дочь Олега Газманова 21-летняя Марианна выходит замуж. У певца также есть сын от первого брака Родион и пасынок Филипп, сын жены Марины. Что известно о детях Олега Газманова и чем они занимаются — в материале NEWS.ru.

Что известно о свадьбе дочери Газманова

Жена Газманова Марина в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ рассказала, что их семью ждет радостное событие: 21-летняя дочь Марианна выходит замуж. Избранником девушки стал сын успешного бизнесмена.

«Она очень хочет сделать это в узком семейном кругу. И я поддерживаю этот момент. Я вообще, например, сделала бы красивую фотосессию бракосочетания, а потом уехала в свадебное путешествие», — сказала Газманова.

Олег Газманов и Марина Муравьева поженились в 2003 году. Появление на свет девочки вдохновило артиста на написание песни «Доча». В семье Марианну называли лисичкой из-за ее рыжих волос.

Марианна (дочь), Марина Муравьёва-Газманова (жена), Филипп (сын) и Олег Газманов Фото: Global Look Press

Девочка училась в школе Сергея Казарновского «Класс-центр», вместе с аттестатом о среднем образовании она получила свидетельства об окончании артистической и музыкальной школ. Курс общего среднего образования Марианна завершила в частной «Хорошколе», где год обучения стоит примерно 1,5 млн рублей.

Потом девушка поступила в МГИМО на факультет международного бизнеса. Она должна окончить элитный вуз в следующем году. По словам матери, девушка работает управленцем в дизайнерской компании. Марианна увлекается катанием на сноуборде и сапборде, а также играет на гитаре «для себя».

Как Родион Газманов совмещает политику и музыку

45-летний Родион, сын Газманова от первой супруги Ирины, — самый известный из детей артиста. В 1987 году он прославился после появления видеоклипа на песню о дворовой собаке Люси в передаче «Утренняя почта». Композиция стала лауреатом конкурса «Песня-88», Родион снимался в «Рождественских встречах» певицы Аллы Пугачевой.

Когда Родиону было 13 лет, его родители развелись. Это событие не повлияло негативно на отношения отца с сыном. Родион учился в московской школе с углубленным изучением английского языка. Два года он провел в английском колледже Buckswood Grange International School.

Олег Газманов с сыном Родионом Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

С 18 лет Родион работал в баре и дослужился до должности управляющего. Следующей ступенью стало окончание Финансовой академии при правительстве РФ. Газманов-младший работал финансовым аналитиком и занимался недвижимостью. Еще в студенчестве он создал группу «ДНК», в 2012 году Родион вернулся к активным гастролям с коллективом.

В сентябре прошлого года Газманов стал депутатом Московской городской думы VIII созыва от избирательного округа № 39 (проспект Вернадского, Тропарево-Никулино, Раменки). Сын артиста не женат, но говорит, что хотел бы иметь свою семью.

Как сын жены Газманова основал многомиллионный бизнес

Олег Газманов встретил Марину Муравьеву в Воронеже во время гастролей. Ей было всего 18 лет, он был в два раза старше нее и влюбился. Газманов перевез девушку в Москву, но он был тогда женат. Марина вышла замуж за сооснователя пирамиды «МММ» Вячеслава Мавроди. Она родила от него сына Филиппа.

Но брак с Мавроди не сложился, Вячеслав получил тюремный срок. Газманов усыновил Филиппа и дал ему свою фамилию.

В детстве Филипп пел в группе «Непоседы», но не отличался вокальными данными и не стал развивать творческую карьеру. Пасынок певца учился в частной школе в Великобритании, а потом в одном из британских университетов, где изучал технологии ведения бизнеса. В сюжете программы «Сегодня вечером» Первого канала Филипп рассказывал, что живет в студенческом общежитии, в отдельной комнате с кухней.

В 2016 году в сообществе «Богатые русские детки» появились фото Филиппа на фоне частного самолета и «Роллс-ройса». Олег Газманов, комментируя их, отметил, что его сын не мажор, они с супругой его сильно ограничивают.

Олег Газманов с сыном Филиппом Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости

Некоторое время Филипп работал моделью. Он сотрудничал с петербургским фотографом Александром Мавриным, чей сайт был заблокирован Роскомнадзором за пропаганду гомосексуализма (организация ЛГБТ признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена).

После получения образования в Великобритании Филипп вернулся в Россию и открыл бизнес по грузоперевозкам, он также создал цифровую платформу для управления грузоперевозками «Фура». На 10 февраля 2025 года ООО «Фрейтер», владелец цифровой платформы для управления грузоперевозками «Фура», имело задолженность по налогам и сборам на сумму 21,4 млн руб., писало интернет-издание cnews.ru.

«Примечательно, что при довольно высокой выручке размером 3,25 млрд руб. за 2024 г. и 3,6 млрд руб. за 2023 г. „Фрейтер“ имеет весьма скромную чистую прибыль: 950 тыс. руб. и 2,15 млн руб. соответственно», — говорилось в материале.

Издание сообщило, что в 2019 году владелец детских парков «Кидзания» Геворк Саркисян инвестировал в «Фуру» и получил в компании долю 13,8% в размере $1,8 млн. Позже она перешла другому бизнесмену. Это тот самый Саркисян, которого Газманов обвиняет в мошенничестве и присвоении 600 млн рублей, которые он откладывал на старость. В 2022 году фонд Fort Ross Ventures и группа бизнесменов вложили в проект Филиппа Газманова 600 миллионов рублей.

В 2024 году Филипп оказался от фамилии Газманов и взял фамилию матери Муравьев. В 2022 году Олега Газманова внесли в санкционный список Евросоюза, у Филиппа были амбиции развивать бизнес в США, молодой человек посчитал, что на него распространят санкции.

«Понимаете, с одной стороны, он не хочет пользоваться популярностью фамилии. Он ведь бизнесмен, ходит на встречи. Из-за этого к нему совсем другое внимание. А он хочет своими силами, сам достичь всего в своей жизни. С другой стороны, я под санкциями, зачем лишний раз фамилии мелькать?» — сказал Олег Газманов.

