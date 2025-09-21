Баклажаны «как грибы» на зиму — рецепт закуски с секретом

Проще всего делать зимние заготовки из минимального количества составляющих. Однако, несмотря на простоту, среди подобных рецептов можно найти очень необычные. Например, заготовленные на зиму баклажаны, которые по вкусу не отличить от грибов.

Ингредиенты:

вода — 1,5 л;

баклажаны — 2,5 кг;

растительное масло — 150 мл;

перья укропа — 200 г;

чеснок — 150 г;

соль — 2 ст. л.;

столовый уксус 9% — 130 мл.

Баклажаны нарезать кубиками вместе с кожурой и семенами. В кастрюле вскипятить воду, уксус и соль. В кипящий маринад всыпать нарезанные баклажаны и кипятить три минуты. Закладывать овощи можно небольшими порциями. Чеснок пропустить через пресс, укроп мелко нарезать. Смешать их с отваренными баклажанами, добавить растительное масло, распределить по стерилизованным банкам, залить маринадом под горлышко и закатать. Банки необходимо накрыть толстой тканью до полного остывания.

