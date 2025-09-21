«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
21 сентября 2025 в 12:55

Баклажаны «как грибы» на зиму — рецепт закуски с секретом

Баклажаны «как грибы» на зиму, пошаговый рецепт с фото Баклажаны «как грибы» на зиму, пошаговый рецепт с фото Фото: Shutterstock/FOTODOM

Проще всего делать зимние заготовки из минимального количества составляющих. Однако, несмотря на простоту, среди подобных рецептов можно найти очень необычные. Например, заготовленные на зиму баклажаны, которые по вкусу не отличить от грибов.

Ингредиенты:

  • вода — 1,5 л;
  • баклажаны — 2,5 кг;
  • растительное масло — 150 мл;
  • перья укропа — 200 г;
  • чеснок — 150 г;
  • соль — 2 ст. л.;
  • столовый уксус 9% — 130 мл.

Баклажаны нарезать кубиками вместе с кожурой и семенами. В кастрюле вскипятить воду, уксус и соль. В кипящий маринад всыпать нарезанные баклажаны и кипятить три минуты. Закладывать овощи можно небольшими порциями. Чеснок пропустить через пресс, укроп мелко нарезать. Смешать их с отваренными баклажанами, добавить растительное масло, распределить по стерилизованным банкам, залить маринадом под горлышко и закатать. Банки необходимо накрыть толстой тканью до полного остывания.

Ранее мы поделились рецептом оладий из кабачков с паприкой.

баклажаны
грибы
домашние заготовки
кулинария
рецепты
Екатерина Метелева
Е. Метелева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Еще одному фигуранту дела о гибели людей в вездеходе предъявили обвинение
Гороскоп на неделю с 22 сентября: что ждет каждый знак зодиака?
Петербургская полиция ищет ночного стрелка-охранника с Рубинштейна
Солдаты из скандинавских стран возмутились новой униформой
Певец Ваня Дмитриенко повысил цену на свои выступления
Британские истребители решили «защитить» Польшу после инцидента с БПЛА
Гуменник выиграл отбор к ОИ-2026, опередив украинца Марсака на 45 баллов
Подполье узнало об ударе по артиллерийскому складу в Сумах
Подполье заявило об ударе по авиабазе для F-16 в Полтаве
Россиянин отправился на отдых и заметил у себя необычную аллергию
Гороскоп на 21 сентября: Рыб ждет учеба, Весы преодолеют преграды
«Список патриотов»: вице-премьер Крыма обрадовался санкциям Киева
Школьник заставил сверстника съесть шнурки на камеру и плюнул ему в рот
«Все-таки соседи»: Белоруссия высказалась о потенциальной войне с Польшей
«Разрыв растет»: Пушков о тревожном сигнале для жителей ФРГ
Польше удалось найти последний разыскиваемый дрон
Россиянам рассказали, когда начнется пик заболеваемости гриппом и ОРВИ
Очень необычный рецепт оливье с копченой курицей и гранатом
Аджика из кабачков: необычная версия традиционной закуски
Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки
Дальше
Самое популярное
Красная аджика — острая приправа на зиму без варки
Семья и жизнь

Красная аджика — острая приправа на зиму без варки

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно
Семья и жизнь

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки
Семья и жизнь

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.