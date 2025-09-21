Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки

Пельмени — это универсальное блюдо, которое можно приготовить разными способами. Жареные пельмени с хрустящей золотистой корочкой — просто превосходный вариант для вкусного и быстрого обеда или ужина. Чтобы добиться идеального результата, важно соблюдать несколько простых правил. Вот наша пошаговая инструкция, как пожарить пельмени на сковороде до золотистой корочки.

Ингредиенты

Пельмени (рекомендуем взять замороженные и не варить предварительно) — 400 г

Масло подсолнечное (или другое растительное) — 3-4 ст. л.

Питьевая вода — 100 мл

Соль пищевая поваренная, приправы, перец молотый — по вкусу

Свежие травы — по желанию

Сливочное масло — 1 ст. л. (по желанию)

Способ приготовления

На средней мощности плиты нагрейте сковородку и капните на нее подсолнечное масло. Дайте ему хорошенько разогреться, чтобы пельмени сразу начали обжариваться.

Выложите пельмени (берите замороженные!) на сковороду так, чтобы они не касались друг друга. Жарьте их на средней мощности, иногда переворачивая, чтобы ингредиенты покрылись золотистой корочкой и сверху, и снизу. Это займет где-то минут пять или чуть больше — зависит от вашей плиты.

Когда пельмешки станут румяными, влейте в емкость с ними немного воды (где-то 100 мл), чтобы они слегка пропарились. Накройте крышкой сковородку и готовьте еще примерно минут пять, пока в посуде не останется жидкости.

Когда вся вода испарится, снимите крышку и продолжайте обжаривать пельмени еще минуты две-три, чтобы корочка еще лучше хрустела. По желанию добавьте сливочное масло для более насыщенного вкуса.

Готовые пельмени посолите, поперчите и посыпьте мелко нарезанной зеленью.

