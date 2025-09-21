«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
21 сентября 2025 в 13:00

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки

Как пожарить пельмени на сковороде Как пожарить пельмени на сковороде Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Пельмени — это универсальное блюдо, которое можно приготовить разными способами. Жареные пельмени с хрустящей золотистой корочкой — просто превосходный вариант для вкусного и быстрого обеда или ужина. Чтобы добиться идеального результата, важно соблюдать несколько простых правил. Вот наша пошаговая инструкция, как пожарить пельмени на сковороде до золотистой корочки.

Ингредиенты

  • Пельмени (рекомендуем взять замороженные и не варить предварительно) — 400 г
  • Масло подсолнечное (или другое растительное) — 3-4 ст. л.
  • Питьевая вода — 100 мл
  • Соль пищевая поваренная, приправы, перец молотый — по вкусу
  • Свежие травы — по желанию
  • Сливочное масло — 1 ст. л. (по желанию)

Способ приготовления

На средней мощности плиты нагрейте сковородку и капните на нее подсолнечное масло. Дайте ему хорошенько разогреться, чтобы пельмени сразу начали обжариваться.

Выложите пельмени (берите замороженные!) на сковороду так, чтобы они не касались друг друга. Жарьте их на средней мощности, иногда переворачивая, чтобы ингредиенты покрылись золотистой корочкой и сверху, и снизу. Это займет где-то минут пять или чуть больше — зависит от вашей плиты.

Когда пельмешки станут румяными, влейте в емкость с ними немного воды (где-то 100 мл), чтобы они слегка пропарились. Накройте крышкой сковородку и готовьте еще примерно минут пять, пока в посуде не останется жидкости.

Когда вся вода испарится, снимите крышку и продолжайте обжаривать пельмени еще минуты две-три, чтобы корочка еще лучше хрустела. По желанию добавьте сливочное масло для более насыщенного вкуса.

Готовые пельмени посолите, поперчите и посыпьте мелко нарезанной зеленью.

Посмотрите другой рецепт на нашем сайте: фаршированные перцы с гречкой.

Читайте также
Домашний мармелад без сахара: рецепт с тыквой и яблоками, который заменит магазинные сладости
Общество
Домашний мармелад без сахара: рецепт с тыквой и яблоками, который заменит магазинные сладости
Вкуснейшие мясные гнезда с сырной начинкой всего за 40 минут
Общество
Вкуснейшие мясные гнезда с сырной начинкой всего за 40 минут
Забудь о сложных закусках: эти рулетики по-грузински готовятся на раз-два. Нежные баклажаны с начинкой
Общество
Забудь о сложных закусках: эти рулетики по-грузински готовятся на раз-два. Нежные баклажаны с начинкой
Ленивый «Наполеон» — любимый десерт к чаю за считаные минуты
Общество
Ленивый «Наполеон» — любимый десерт к чаю за считаные минуты
Беру кальмаров и креветок — собираю ленивые ПП-пельмешки за 10 минут
Общество
Беру кальмаров и креветок — собираю ленивые ПП-пельмешки за 10 минут
блюда
еда
кулинария
кухня
пельмени
пища
продукты
рецепт
рецепты
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Еще одному фигуранту дела о гибели людей в вездеходе предъявили обвинение
Гороскоп на неделю с 22 сентября: что ждет каждый знак зодиака?
Петербургская полиция ищет ночного стрелка-охранника с Рубинштейна
Солдаты из скандинавских стран возмутились новой униформой
Певец Ваня Дмитриенко повысил цену на свои выступления
Британские истребители решили «защитить» Польшу после инцидента с БПЛА
Гуменник выиграл отбор к ОИ-2026, опередив украинца Марсака на 45 баллов
Подполье узнало об ударе по артиллерийскому складу в Сумах
Подполье заявило об ударе по авиабазе для F-16 в Полтаве
Россиянин отправился на отдых и заметил у себя необычную аллергию
Гороскоп на 21 сентября: Рыб ждет учеба, Весы преодолеют преграды
«Список патриотов»: вице-премьер Крыма обрадовался санкциям Киева
Школьник заставил сверстника съесть шнурки на камеру и плюнул ему в рот
«Все-таки соседи»: Белоруссия высказалась о потенциальной войне с Польшей
«Разрыв растет»: Пушков о тревожном сигнале для жителей ФРГ
Польше удалось найти последний разыскиваемый дрон
Россиянам рассказали, когда начнется пик заболеваемости гриппом и ОРВИ
Очень необычный рецепт оливье с копченой курицей и гранатом
Аджика из кабачков: необычная версия традиционной закуски
Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки
Дальше
Самое популярное
Красная аджика — острая приправа на зиму без варки
Семья и жизнь

Красная аджика — острая приправа на зиму без варки

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно
Семья и жизнь

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки
Семья и жизнь

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.