Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 декабря 2025 в 22:43

Воздушное творожное суфле за пару минут: быстрый завтрак, который удивит всю семью

Читайте нас в Дзен

Иногда утром хочется побаловать себя чем-то нежным и красивым, но времени на сложные блюда нет. Это творожное суфле готовится всего за несколько минут в микроволновке, а результат выглядит и вкусно, и празднично. Минимум усилий — максимум удовольствия для всей семьи.

Разомните 150 г творога вилкой, добавьте яйцо, маленькую ложку сахара, ванилин и четверть ложки разрыхлителя, перемешайте до однородности. Смажьте форму сливочным маслом, переложите массу и готовьте минуту на полной мощности.

Затем используйте импульсный режим по 30 секунд, чтобы суфле поднялось равномерно. Если нужно, добавьте ещё циклы, пока масса не станет плотной. Дайте постоять 1–2 минуты. Подавайте с ягодами, сахарной пудрой или шоколадным соусом — и никто не догадается, что такой завтрак приготовлен за считанные минуты.

Ранее сообщалось, что, когда до Нового года остается все меньше времени, хочется выбрать салаты, которые не отнимут лишние силы, но все равно украсят стол. Этот вариант сохраняет любимый вкус сельди с овощами, но готовится куда быстрее, а выглядит даже наряднее традиционной шубы.

Проверено редакцией
Читайте также
Вместо сложных блюд на горячее запекаю шашлычки: порадуйте себя на Новый год или на ужин
Общество
Вместо сложных блюд на горячее запекаю шашлычки: порадуйте себя на Новый год или на ужин
Копченая курица и грибы — любимое комбо: салат «Очарование» — хит на все времена
Общество
Копченая курица и грибы — любимое комбо: салат «Очарование» — хит на все времена
Слоеная запеканка с минтаем и моцареллой — сочное и ароматное блюдо, которое можно готовить хоть каждый день
Общество
Слоеная запеканка с минтаем и моцареллой — сочное и ароматное блюдо, которое можно готовить хоть каждый день
3 безалкогольных напитка на Новый год, которые понравятся всем — от детей до взрослых: готовим праздничное наслаждение
Общество
3 безалкогольных напитка на Новый год, которые понравятся всем — от детей до взрослых: готовим праздничное наслаждение
Игривое настроение: алкогольный десерт с фруктами на праздник
Семья и жизнь
Игривое настроение: алкогольный десерт с фруктами на праздник
рецепты
еда
кулинария
блюда
Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыты детали переговоров "Газпрома" с Казахстаном
Русские сникерсы в Лондоне: как батончики из РФ попали в Британию
«Не рождаются такие сейчас»: Любовь Успенская о смерти Алентовой
Безруков подал иск на 500 тысяч рублей за маски с его лицом
Грузинская СГБ раскрыла имя организатора штурма дворца президента
Вот и все, Лурье победила: безутешная Долина покидает квартиру в Хамовниках
«Хорошие идеи»: Зеленский переговорил с Уиткоффом и Кушнером
Известный певец погиб после несчастного случая с электричеством
Суд заставил «Синема Парк» заплатить 126 млн рублей за показ фильмов Sony
«Она сказала да!»: Бузова и Киркоров «поженились» на публике
Финансист Миндича поставил точку в вопросе возвращения на Украину
Захарова обратилась к бойцам СВО на передовой
Отказ мальчика идти воровать послужил поводом для избиения
Шквальный ветер в Петербурге начал валить елки
«Пять суток непрерывного общения»: Захарова подвела итоги года
Ученые установили связь между потреблением витаминов и риском развития рака
Водитель высадил ребенка в 40-градусный мороз из-за шоколадки
«Там все видят»: Мединский о насаждении конфессий на Украине
ПВО за пять часов сбила почти полсотни украинских дронов
Опубликован топ-10 предметов, извлеченных из россиян в 2025 году
Дальше
Самое популярное
Новогодние рулетики — крутите хоть с крабовыми палочками, хоть с колбасой: съедят до боя курантов
Общество

Новогодние рулетики — крутите хоть с крабовыми палочками, хоть с колбасой: съедят до боя курантов

Что известно о последних днях жизни и причине смерти актрисы Веры Алентовой
Общество

Что известно о последних днях жизни и причине смерти актрисы Веры Алентовой

Гарнир больше не нужен: готовлю филе грудки в картофельно-сырной шубе. Разрезал — и полноценный ужин на тарелке
Общество

Гарнир больше не нужен: готовлю филе грудки в картофельно-сырной шубе. Разрезал — и полноценный ужин на тарелке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.