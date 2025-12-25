Воздушное творожное суфле за пару минут: быстрый завтрак, который удивит всю семью

Иногда утром хочется побаловать себя чем-то нежным и красивым, но времени на сложные блюда нет. Это творожное суфле готовится всего за несколько минут в микроволновке, а результат выглядит и вкусно, и празднично. Минимум усилий — максимум удовольствия для всей семьи.

Разомните 150 г творога вилкой, добавьте яйцо, маленькую ложку сахара, ванилин и четверть ложки разрыхлителя, перемешайте до однородности. Смажьте форму сливочным маслом, переложите массу и готовьте минуту на полной мощности.

Затем используйте импульсный режим по 30 секунд, чтобы суфле поднялось равномерно. Если нужно, добавьте ещё циклы, пока масса не станет плотной. Дайте постоять 1–2 минуты. Подавайте с ягодами, сахарной пудрой или шоколадным соусом — и никто не догадается, что такой завтрак приготовлен за считанные минуты.

