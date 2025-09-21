Готовим болгарский перец целиком в томатном соке на зиму

Сезон заготовок продолжается до тех пор, пока есть урожай и свободные банки. Если у вас в наличии остался болгарский перец, помидоры и большие банки — этот рецепт для вас. Делаем заготовки из целого болгарского перца в томатном соке на зиму.

Ингредиенты:

помидоры — 4,5 кг;

сладкий перец — 2,5 кг;

соль — 2 ст. л.;

сахар — 1 ст.;

подсолнечное масло — ½ ст.;

столовый уксус 9% — 4 ст. л.

Помидоры пропускаем через соковыжималку. В большой кастрюле с толстым дном смешиваем томатный сок с сахаром, солью, маслом и уксусом. Доводим до кипения и держим на маленьком огне 5 минут.

Болгарский перец для этого рецепта лучше брать небольшого размера и обязательно разноцветный. Плоды необходимо промыть, по кромке плодоножки сделать проколы вилкой и опустить целиком в кипящий маринад. Смесь держать на небольшом огне около четверти часа. После чего перец разложить в простерилизованные банки, залить маринадом, закатать и убрать в теплое место до полного остывания.

Ранее мы поделились рецептом помидоров в собственном соку.