Запасаемся помидорами в собственном соку: простой рецепт

Сочные помидоры можно подавать к мясу и гарнирам, добавлять в салаты и супы. Рассказываем, как заготовить помидоры в собственном соку.

Ингредиенты

Помидоры — 1,8 кг

Сахар — 1 ст. л.

Соль — 1/2 ст. л.

Способ приготовления

Стерилизуйте банки с крышками. Около 1 кг помидоров нарежьте дольками, переложите в кастрюлю, поставьте на слабый огонь. Томаты выделят сок. Доведите его до кипения, затем взбейте овощи блендером. Протрите смесь через сито, верните отделившийся сок в кастрюлю. Всыпьте соль и сахар. Доведите до кипения во второй раз. Оставшиеся томаты погрузите в кипяток на 30 секунд, затем переложите в ледяную воду. Снимите кожуру. Выложите очищенные овощи в банки, залейте соком. Закатайте или плотно закройте банки. Поставьте вверх дном, накройте плотной тканью. После остывания перенесите в холодильник или погреб.

