День знаний — 2025
Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
02 сентября 2025 в 08:31

Запасаемся помидорами в собственном соку: простой рецепт

Помидоры в собственном соку Помидоры в собственном соку Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Сочные помидоры можно подавать к мясу и гарнирам, добавлять в салаты и супы. Рассказываем, как заготовить помидоры в собственном соку.

Ингредиенты

  • Помидоры — 1,8 кг
  • Сахар — 1 ст. л.
  • Соль — 1/2 ст. л.

Способ приготовления

Стерилизуйте банки с крышками. Около 1 кг помидоров нарежьте дольками, переложите в кастрюлю, поставьте на слабый огонь. Томаты выделят сок. Доведите его до кипения, затем взбейте овощи блендером. Протрите смесь через сито, верните отделившийся сок в кастрюлю. Всыпьте соль и сахар. Доведите до кипения во второй раз. Оставшиеся томаты погрузите в кипяток на 30 секунд, затем переложите в ледяную воду. Снимите кожуру. Выложите очищенные овощи в банки, залейте соком. Закатайте или плотно закройте банки. Поставьте вверх дном, накройте плотной тканью. После остывания перенесите в холодильник или погреб.

Ранее мы рассказали, как приготовить томатный сок с яблоками.

домашние заготовки
овощи
помидоры
рецепты
соки
томаты
Екатерина Метелева
Е. Метелева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пугачева бросит Галкина и сбежит в Россию с детьми, семья на грани краха?
Общественники потребовали от РЖД снизить стоимость билетов на поезда до 50%
Десантники ВСУ попали в окружение в Сумской области
«Не подлежит сомнению»: Штокер поставил точку в вопросе Австрии и НАТО
Песков раскрыл, как руины политической модели Запада повлияли на мир
Рецепт сырников из творога без сахара в духовке: ПП-лакомство на 160 ккал
Простой рецепт фаршированного перца с колбасой и сыром
Простой рецепт маринованных помидоров дольками с луком на зиму
Простой рецепт классической хреновины из помидоров: готовим «Огонек»
Запасаемся помидорами в собственном соку: простой рецепт
Бизнес Китая заинтересовался сотрудничеством с «Газпром-Медиа Холдингом»
Помидоры дольками с луком на зиму: вкусная закуска на зиму
Россиянина осудили за одобрение холокоста в мессенджере
Вяленые помидоры за полчаса: очень быстрый рецепт заготовки на зиму
Патрушев раскрыл, какие страны Япония до сих пор считает врагами
Осенний оливье: уютный салат с сезонными овощами
Родственники отреклись от террористов из «Крокуса»
Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы
Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта
Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Общество

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму
Общество

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму

Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться
Общество

Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.