Аджика из кабачков: необычная версия традиционной закуски

Не знаете, куда деть кабачки? Попробуйте приготовить из них аджику. Этот соус обладает приятной текстурой и легкой остротой. Аджика из кабачков украсит ваше зимнее меню. Готовится она просто, и такой вариант заготовки поможет сохранить все полезные свойства овощей.
Ингредиенты
- Кабачки — 2 кг
- Сладкий болгарский перец — 500 г
- Морковка — 500 г
- Томаты — 1 кг
- Чеснок — 100 г
- Острый красный перец (маленький, можно маринованный) — 2–3 шт.
- Соль — 1 ст. л.
- Сахарный песок — 150 г
- Масло подсолнечное (или оливковое) — 150 мл
- Уксус (9%) — 50 мл
Пошаговый рецепт приготовления
Хорошенько вымойте кабачки, морковь, болгарский перец и помидоры. Кабачки очистите от кожуры, удалите семена. Нарежьте овощи крупными кусками для удобства измельчения.
Пропустите все овощи через мясорубку или используйте блендер для получения пюреобразной массы.
Отправьте измельченные овощи в большую емкость, налейте туда масло, посолите и добавьте сахара. Тушите около часа, периодически помешивая, чтобы масса не пригорела. Установите среднюю мощность нагрева.
Минут за десять до конца тушения отправьте к кабачкам пропущенный через чеснокодавку чеснок, нарезанный на мелкие кусочки острый перец. Перед тем как снять кастрюлю с огня, залейте уксус, хорошенько все перемешайте.
Разложите горячую аджику по стерилизованным банкам. Храните в погребе или холодильнике.
