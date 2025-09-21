Аджика из кабачков: необычная версия традиционной закуски

Семья и жизнь

Не знаете, куда деть кабачки? Попробуйте приготовить из них аджику. Этот соус обладает приятной текстурой и легкой остротой. Аджика из кабачков украсит ваше зимнее меню. Готовится она просто, и такой вариант заготовки поможет сохранить все полезные свойства овощей.

Ингредиенты

Кабачки — 2 кг

Сладкий болгарский перец — 500 г

Морковка — 500 г

Томаты — 1 кг

Чеснок — 100 г

Острый красный перец (маленький, можно маринованный) — 2–3 шт.

Соль — 1 ст. л.

Сахарный песок — 150 г

Масло подсолнечное (или оливковое) — 150 мл

Уксус (9%) — 50 мл

Пошаговый рецепт приготовления

Хорошенько вымойте кабачки, морковь, болгарский перец и помидоры. Кабачки очистите от кожуры, удалите семена. Нарежьте овощи крупными кусками для удобства измельчения.

Пропустите все овощи через мясорубку или используйте блендер для получения пюреобразной массы.

Отправьте измельченные овощи в большую емкость, налейте туда масло, посолите и добавьте сахара. Тушите около часа, периодически помешивая, чтобы масса не пригорела. Установите среднюю мощность нагрева.

Минут за десять до конца тушения отправьте к кабачкам пропущенный через чеснокодавку чеснок, нарезанный на мелкие кусочки острый перец. Перед тем как снять кастрюлю с огня, залейте уксус, хорошенько все перемешайте.

Разложите горячую аджику по стерилизованным банкам. Храните в погребе или холодильнике.

