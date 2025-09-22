«Интервидение-2025»
22 сентября 2025

Первый раз в аэропорту: как зарегистрироваться на рейс без паники и стресса

Как зарегистрироваться на рейс в аэропорту Как зарегистрироваться на рейс в аэропорту Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Вы собираетесь в путешествие и впервые летите на самолете? Или просто хотите освежить информацию о том, как проходит регистрация? Не переживайте — все проще, чем кажется. Давайте разберемся шаг за шагом, как зарегистрироваться на рейс в аэропорту, чтобы вы чувствовали себя уверенно и спокойно.

Зачем нужна регистрация?

Большинство пассажирских аэропортов устроены по схожему принципу: зона вылета со стойками регистрации, зона досмотра, Duty Free (магазины беспошлинной торговли) и выходы на посадку (гейты). Так что наши советы будут вам полезны практически в любой точке мира.

По сути, регистрация на рейс — это обязательная процедура, подтверждающая ваше намерение о перелете. Этот процесс важен для обеих сторон: для пассажира — это получение доступа на борт. Для авиакомпании — фиксация явки пассажира, оптимизация нагрузки и комплектация рейса.

Как зарегистрироваться на рейс в аэропорту?

Этот вопрос волнует многих пассажиров, особенно тех, кто летит куда-либо впервые или путешествует на воздушном транспорте нечасто. Если коротко, то попасть на рейс можно на счет раз, два, три.

  1. Найдите на табло свою авиакомпанию и номер рейса — напротив будет указан номер стойки.

  2. Подойдите к стойке с документами (паспорт).

  3. Сдайте багаж, если он есть, и получите посадочный талон.

Многие авиакомпании позволяют пройти онлайн-регистрацию на своем сайте или в приложении за сутки до вылета. Это сэкономит вам время в аэропорту. Однако если у вас есть багаж, который нужно сдать, личное присутствие все равно потребуется.

Первый раз в аэропорту: как зарегистрироваться на рейс без паники и стресса Первый раз в аэропорту: как зарегистрироваться на рейс без паники и стресса Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Если у вас перевес по багажу, на стойке регистрации вам сообщат о необходимости доплаты. Тарифы за сверхнормативный вес опубликованы на сайтах авиакомпаний, поэтому сумму можно примерно рассчитать заранее.

Если вы перевозите животное, это обязательно нужно указать при бронировании билета. На регистрацию вы придете с переноской, сертификатом и прививочным паспортом питомца.

Главный совет для тех, кто летит впервые в жизни: приезжайте в аэропорт заранее, проверьте документы и нормы багажа на сайте авиакомпании. Не волнуйтесь: сотрудники аэропорта всегда подскажут правильный путь. Ваше спокойствие — залог приятного начала путешествия.

Ранее мы делились с вами советами, как быстро собрать чемодан и что взять в ручную кладь в самолет.

