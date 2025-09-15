Парковка в аэропортах Москвы: обзор тарифов и льгот для путешественников

Планируя поездку, каждый автомобилист ищет информацию о парковке в аэропортах Москвы. В столице действуют четыре международных аэропорта, осуществляющих пассажирские перевозки: Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский. Каждый из них предлагает различные варианты для стоянки транспортных средств.

Бесплатно не значит надолго?

Бесплатная краткосрочная парковка в аэропортах Москвы доступна во всех хабах, но с жесткими ограничениями по времени. Например, в Шереметьево и Домодедово бесплатно можно находиться на специальной территории «Зона вылета» не более 15 минут. Эта опция предназначена для быстрой высадки пассажиров с багажом.

Для льготных категорий, таких как инвалиды I и II групп, ветераны ВОВ и участники СВО, возможно бесплатное размещение на долгосрочных паркингах при предъявлении соответствующего удостоверения. Для оформления льготы необходимо подъехать к административному офису на территории парковки с документами, подтверждающими право на послабление, и с документами на автомобиль.

Парковка в аэропортах Москвы: расценки и бонусы Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сколько стоит спокойствие автовладельца?

Платные парковки в аэропортах делятся на краткосрочные, которые обозначаются как «зона ближней парковки», и долгосрочные, которые называются «экономпарковка». Краткосрочные расположены в непосредственной близости от терминалов и идеально подходят для тех, кто встречает или провожает пассажиров. Стоимость здесь высокая: от 200 до 500 рублей в час. Долгосрочные парковки находятся на некотором удалении, до терминалов курсируют бесплатные автобусы-шаттлы. Тарифы здесь более демократичные, рассчитанные на посуточную оплату.

В Шереметьево стоимость начинается от 350 рублей в сутки, в Домодедово — от 300 рублей, во Внуково — от 250 рублей, а в Жуковском — от 200 рублей в сутки. Максимальный срок парковки на большинстве площадок не ограничен, что удобно для длительных путешествий.

Чтобы избежать штрафов, важно сразу после прибытия зафиксировать время въезда и выбрать подходящий тарифный план. Оплата производится при выезде через терминал наличными или банковской картой. Предварительное бронирование места через официальные сайты аэропортов позволяет гарантированно получить место на долгосрочной парковке в пиковый сезон и часто предоставляет дополнительную скидку.

