12 сентября 2025 в 10:17

Россиянам объяснили, как сохранить изъятые в аэропорту вещи

Член ОП Машаров: изъятое при досмотре в аэропорту можно оставить на хранение

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Пассажиры не обязаны выбрасывать изъятые при предполетном досмотре вещи и могут оставить их на хранение в аэропорту, рассказал ТАСС член комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров. По его словам, если вещь не подлежит перевозке, это не значит, что она должна быть безвозвратно потеряна: достаточно попросить сотрудников воздушной гавани оставить ее на складе для хранения изъятого и забрать по возвращении из поездки.

Условия и сроки определяются администрацией аэропортов и могут значительно отличаться,уточнил Машаров.

При этом он напомнил, что на вокзалах и в аэропортах есть определенные ограничения для хранения вещей. Нельзя сдавать как ручную кладь животных и птиц, огнестрельное оружие, взрывчатые, наркотические, психотропные и разного рода опасные вещества. Оставить финансовые документы, деньги и иные ценности можно только в специализированной камере. Однако если через пять суток после истечения оплаченного срока хранения не забрать свой багаж, то камера будет вскрыта.

Ранее незнание списка запрещенных к перевозке вещей подвело россиянина, который вез подарок на свадьбу своего сына в Турции. После досмотра багажа на мужчину завели уголовное дело, на свадьбу он не попал.

Общественная палата
аэропорты
пассажиры
досмотры
