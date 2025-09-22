Определился победитель в матче РПЛ между ЦСКА и «Сочи»

Определился победитель в матче РПЛ между ЦСКА и «Сочи» Победа ЦСКА над «Сочи» вывела команду на второе место в РПЛ

В гостевом матче девятого тура Российской премьер-лиги московский ЦСКА со счетом 3:1 победил «Сочи». Благодаря этой победе армейцы поднялись на вторую строчку в турнирной таблице.

Игра началась с гола хозяев: на 39-й минуте Антон Зиньковский вывел «Сочи» вперед. Однако во втором тайме инициативу перехватил ЦСКА. Иван Обляков дважды реализовал пенальти на 58-й и 68-й минутах, принеся своей команде победу. На пятой добавленной минуте Матвей Кисляк установил окончательный счет матча.

Для сочинской команды это поражение стало седьмым подряд во всех турнирах. «Сочи» при новом главном тренере Игоре Осинькине проиграл с общим счетом 1:9.

ЦСКА прервал серию неудачных матчей и набрал 18 очков, заняв вторую позицию в чемпионате. «Сочи» остается на последнем месте с одним набранным очком. В следующем туре армейцы примут калининградскую «Балтику», а «Сочи» сыграет в гостях против махачкалинского «Динамо».

Ранее сообщалось о «пошатнувшемся» фаворите РПЛ — «Краснодаре». В матче девятого тура петербургский «Зенит» нанес ему поражение. Встреча, прошедшая при полных трибунах, завершилась со счетом 2:0 в пользу сине-бело-голубых и прервала серию из шести беспроигрышных матчей для «Краснодара». Однако клуб пока все еще занимает первую строчку.