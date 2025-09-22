«Зенит» одержал уверенную победу над лидером РПЛ

В матче девятого тура Российской премьер-лиги петербургский «Зенит» нанес поражение «Краснодару» на его домашнем стадионе. Встреча, прошедшая при полных трибунах, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

Мячи в ворота хозяев были забиты во втором тайме. На 60-й минуте Максим Глушенков открыл счет, а за восемь минут до окончания встречи Луис Энрике удвоил преимущество петербуржцев.

Эта победа позволила сине-бело-голубым подняться в турнирной таблице. Кроме того, своим успехом «Зенит» прервал шестиматчевую беспроигрышную серию «Краснодара». В последний раз команда Мурада Мусаева проигрывала во втором туре чемпионата московскому «Локомотиву» со счетом 1:2.

По итогам тура «Зенит» с 16 очками поднялся на четвертое место в турнирной таблице, в то время как «Краснодар» (19 очков) сохранил лидерство в чемпионате. В следующем туре петербуржцы 27 сентября примут «Оренбург», а краснодарцы в этот же день сыграют в гостях с «Ростовом».

Ранее сообщалось, что калининградская «Балтика» сыграла вничью с «Ростовом» в матче Российской премьер-лиги и продлила беспроигрышную серию на старте турнира до девяти игр. Встреча прошла в Калининграде и завершилась со счетом 0:0.