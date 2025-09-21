«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
21 сентября 2025 в 21:49

«Балтика» установила рекорд РПЛ после матча с «Ростовом»

«Балтика» сыграла без поражений девять матчей подряд

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Калининградская «Балтика» сыграла вничью с «Ростовом» в матче Российской премьер-лиги и продлила беспроигрышную серию на старте турнира до девяти игр, сообщается на сайте РПЛ. Встреча прошла в Калининграде и завершилась со счетом 0:0.

Клуб побил рекорд среди новичков высшего дивизиона. Так, ранее максимальная серия без поражений принадлежала саратовскому «Соколу», набравшему очки в восьми матчах подряд в 2001 году.

«Балтика» вернулась в РПЛ после победы в Первой лиге прошлого сезона и всего через год после вылета из элитного дивизиона. Сейчас команда занимает второе место в турнирной таблице, а также остается одной из двух команд чемпионата, которые еще не проигрывали. Второй клуб с аналогичной серией — московский «Локомотив», идущий третьим.

Ранее футболисты «Ростова» одержали победу над московским «Спартаком» со счетом 2:1 в матче Кубка России. Голы у гостей забили Даниил Шанталий на 54-й минуте и Илья Вахания на 88-й, тогда как единственный мяч «Спартака» на шестой минуте провел Манфред Угальде. Эта победа стала для «Ростова» второй подряд в текущем сезоне.

Ростов
Балтика
ничья
игры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно о состоянии пострадавших при ударе дронов ВСУ на Крым
Силы ПВО отражают атаку дронов на Севастополь
Российские спортсмены завоевали 11 медалей в Загребе
Трамп заявил о большой проблеме в отношениях Путина и Зеленского
Крыша жилого дома загорелась под Липецком
NASA опубликовало снимок суши, которые приготовили астронавты на борту МКС
Мирные жители погибли при ударе дронов ВСУ по санаторию в Крыму
«Балтика» установила рекорд РПЛ после матча с «Ростовом»
Аэропорт в российском городе временно перестал работать
Российский посол осудил молдавские учебники за оправдание нацизма
В Австралии ждут падения космического мусора от запуска спутников Starlink
Признание Палестины оказалось недостаточным для ХАМАС
Дочь известного музыканта отдала все деньги мошенникам
Захарова объяснила последствия использования российских активов Западом
Во Франции отказались признавать геноцидом ситуацию в секторе Газа
Крупный торговый центр загорелся в Киеве
В Китае раскрыли, чем Путин ответил на провокации Японии и США у Курил
Сборная США установила рекорд на чемпионате мира в Токио
Макрон указал на риски при конфискации российских активов
В Костроме семиклассник с камнем напугал вооруженного педофила и спас детей
Дальше
Самое популярное
Красная аджика — острая приправа на зиму без варки
Семья и жизнь

Красная аджика — острая приправа на зиму без варки

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно
Семья и жизнь

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки
Семья и жизнь

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.