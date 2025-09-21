«Балтика» установила рекорд РПЛ после матча с «Ростовом» «Балтика» сыграла без поражений девять матчей подряд

Калининградская «Балтика» сыграла вничью с «Ростовом» в матче Российской премьер-лиги и продлила беспроигрышную серию на старте турнира до девяти игр, сообщается на сайте РПЛ. Встреча прошла в Калининграде и завершилась со счетом 0:0.

Клуб побил рекорд среди новичков высшего дивизиона. Так, ранее максимальная серия без поражений принадлежала саратовскому «Соколу», набравшему очки в восьми матчах подряд в 2001 году.

«Балтика» вернулась в РПЛ после победы в Первой лиге прошлого сезона и всего через год после вылета из элитного дивизиона. Сейчас команда занимает второе место в турнирной таблице, а также остается одной из двух команд чемпионата, которые еще не проигрывали. Второй клуб с аналогичной серией — московский «Локомотив», идущий третьим.

Ранее футболисты «Ростова» одержали победу над московским «Спартаком» со счетом 2:1 в матче Кубка России. Голы у гостей забили Даниил Шанталий на 54-й минуте и Илья Вахания на 88-й, тогда как единственный мяч «Спартака» на шестой минуте провел Манфред Угальде. Эта победа стала для «Ростова» второй подряд в текущем сезоне.