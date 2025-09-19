«Ростов» разгромил «Спартак» в матче Кубка России по футболу «Спартак» проиграл «Ростову» в матче Кубка России по футболу со счетом 1:2

Футболисты «Ростова» со счетом 2:1 обыграли московский «Спартак». Уточняется, что такой итог получил матч четвертого тура группового этапа «пути Российской премьер-лиги (РПЛ)» Фонбет — Кубка России, который состоялся в Москве на стадионе «Лукойл-Арена».

В составе «Ростова» забитыми мячами отметились Даниил Шанталий (54-я минута) и Илья Вахания (88). У хозяев отличился Манфред Угальде (6). Для нападающего этот гол, как известно, стал первым в текущем сезоне. При этом «Ростов» в этом сезоне впервые одержал две победы подряд.

Ранее футболисты махачкалинского «Динамо» в гостях вырвали победу у московского «Спартака» в серии пенальти (4:3) во втором туре группового этапа Кубка России. В другом матче ЦСКА уступил тольяттинскому «Акрону», москвичи потерпели поражение также в серии пенальти (4:5). «Динамо» и «Спартак» провели встречу на «ЛУКОЙЛ Арене» в Москве. Основное время матча завершилось со счетом 1:1.

