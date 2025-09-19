Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
19 сентября 2025 в 03:54

«Ростов» разгромил «Спартак» в матче Кубка России по футболу

«Спартак» проиграл «Ростову» в матче Кубка России по футболу со счетом 1:2

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Футболисты «Ростова» со счетом 2:1 обыграли московский «Спартак». Уточняется, что такой итог получил матч четвертого тура группового этапа «пути Российской премьер-лиги (РПЛ)» Фонбет — Кубка России, который состоялся в Москве на стадионе «Лукойл-Арена».

В составе «Ростова» забитыми мячами отметились Даниил Шанталий (54-я минута) и Илья Вахания (88). У хозяев отличился Манфред Угальде (6). Для нападающего этот гол, как известно, стал первым в текущем сезоне. При этом «Ростов» в этом сезоне впервые одержал две победы подряд.

Ранее футболисты махачкалинского «Динамо» в гостях вырвали победу у московского «Спартака» в серии пенальти (4:3) во втором туре группового этапа Кубка России. В другом матче ЦСКА уступил тольяттинскому «Акрону», москвичи потерпели поражение также в серии пенальти (4:5). «Динамо» и «Спартак» провели встречу на «ЛУКОЙЛ Арене» в Москве. Основное время матча завершилось со счетом 1:1.

До этого итальянский голкипер 26-летний Джанлуиджи Доннарумма сообщил об уходе из «Пари Сен-Жермен». Футболист сделал заявление о своем уходе 12 августа, выразив разочарование решением клуба. Он выступал за ПСЖ с 2021 года.

футболисты
матчи
спорт
спортсмены
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ростех передал Минобороны партию новых ЗРК «Панцирь-СМД»
В российских аэропортах массово задерживаются рейсы
Гладков сообщил о печальных последствиях атак ВСУ на Белгородскую область
Слуцкий рассказал Путину о «Хилокском гетто» в Новосибирске
Фигурантам дела об убийстве Кириллова добавили обвинение в терроризме
Около 20 афтершоков произошло на Камчатке за два часа после землетрясения
Кадыров раскрыл смысл слов о «пехотинце Путина»
Стало известно, как россияне предпочитают использовать ИИ
Для сердца и мозга: какая польза свеклы для организма
Россияне могут лишиться популярных авто из Китая и Японии
Военный самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Японии
ВСУ потеряли взвод бойцов на Сумском направлении
Один из российских городов «ушел под воду» из-за ливней
Убитого на фестивале Burning Man россиянина кремировали в США
Солодов официально вступил в должность губернатора Камчатки
Верующим напомнили, какую важную дату православные отмечают 19 сентября
День оружейника в России: праздник мастеров оборонной промышленности
«Живая приманка» и тактика Гитлера у ВСУ: новости СВО к утру 19 сентября
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 19 сентября: инфографика
«Огнем и мечом»: в ГД раскрыли, когда может завершиться конфликт на Украине
Дальше
Самое популярное
В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России
Спорт

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ
Европа

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ

В Госдуме поддержали переименование трех городов России
Власть

В Госдуме поддержали переименование трех городов России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.