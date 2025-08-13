«Спартак» и ЦСКА уступили соперникам в сериях пенальти на Кубке России

Футболисты махачкалинского «Динамо» в гостях вырвали победу у московского «Спартака» в серии пенальти (4:3) во втором туре группового этапа Кубка России. В другом матче ЦСКА уступил тольяттинскому «Акрону», москвичи потерпели поражение также в серии пенальти (4:5).

«Динамо» и «Спартак» провели встречу на «ЛУКОЙЛ Арене» в Москве. Основное время матча завершилось со счетом 1:1. Так, Гамид Агаларов открыл счет на 87-й минуте, но Руслан Литвинов сравнял результат в компенсированное время. В серии 11-метровых точнее оказались гости. Для «Спартака» это уже восьмое поражение в послематчевых пенальти с 1994 года.

В другой встрече, проходившей на «Солидарность Самара Арене», ЦСКА потерпели первое поражение под руководством Фабио Челестини. Основное время матча завершилось ничьей благодаря голам Тамерлана Мусаева у ЦСКА и Солтмурада Бакаева у «Акрона».

В серии пенальти 21-летний вратарь ЦСКА Владислав Тороп допустил грубую ошибку, неудачно сыграв на передаче, что позволило Бакаеву отправить мяч в пустые ворота. В серии пенальти Тороп отбил удар Максима Болдырева, но промахи Данилы Кругового и Кирилла Глебова решили исход матча.

