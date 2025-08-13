Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 августа 2025 в 00:12

Основной вратарь ПСЖ объявил об уходе из клуба

Голкипер ПСЖ Доннарумма уходит из команды по решению руководства клуба

Spada/Keystone Press Agency/Global Look Press Spada/Keystone Press Agency/Global Look Press Фото: Джанлуиджи Доннарумма

Итальянский голкипер 26-летний Джанлуиджи Доннарумма покидает «Пари Сен-Жермен», о чем сообщил на своей странице в Instagram (деятельность в России запрещена). Футболист сделал заявление о своем уходе 12 августа, выразив разочарование решением клуба. Он выступал за ПСЖ с 2021 года.

Вратарь подчеркнул, что всегда отдавал все силы команде, но решение о его уходе приняло руководство, что стало для него неожиданностью. За время в ПСЖ Доннарумма добился значительных успехов: четыре титула чемпиона Франции, два Кубка страны, и главное, победа в Лиге чемпионов в минувшем сезоне.

Он также является действующим чемпионом Европы в составе сборной Италии (2021). В прошедшем сезоне 2024/25 итальянец провел за ПСЖ 47 матчей, в 17 из них сохранил ворота «сухими».

К сожалению, кто-то решил, что я больше не могу быть его частью и вносить свой вклад в успех, это решение меня разочаровывает и огорчает. Моим товарищам — моей второй семье — спасибо за каждый матч, каждый разделенный момент, — написал спортсмен.

Доннарумма подчеркнул, что всегда будет считать братьями игроков клуба. Его следующая команда пока неизвестна.

Ранее сообщалось, что ПСЖ готов расстаться с Сафоновым из-за трансфера 22-летнего Забарного. Тренер команды Луис Энрике лично одобрил переход защитника из английского «Борнмута». Он считает, что украинец заменит 31-летнего Маркиньоса, который летом может покинуть команду.

футбол
ПСЖ
спортсмены
увольнения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Хирурги провели редкую операцию, ампутировав нижнюю часть тела пациента
Сотрудники ТЦК насильно схватили двух священников УПЦ на западе Украины
«Хочу лечь рядом с ним»: вдова Левкина о смерти мужа, дочках и потере слуха
Нетаньяху наобещал иранцам «водные горы» в случае восстания против властей
«От вас многое зависит»: Путин приветствовал участников форума «ШУМ»
Правящая в Грузии партия использовала Украину для предвыборного ролика
Евдокимов день 13 августа: чего нельзя делать чтобы не разгневать домового
В США озвучили, что намерены делать бомбардировщики B-1B у границ с РФ
Израиль ударил по радикалам под прикрытием гуманитарной миссии
Основной вратарь ПСЖ объявил об уходе из клуба
Молния взорвала трансформатор в американском штате
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 13 августа 2025 года
Мысли о суициде, слезы Винер, завтрак за 16 тысяч: как живут сестры Аверины
Известная американская компания позарилась на браузер Chrome
На юге Москвы произошло ДТП с мотоциклистом
Макрону и Мерцу дали совет на фоне саммита на Аляске
Дети оказались в опасности при пожаре в многоэтажке под Ростовом-на-Дону
ПВО уничтожила десятки дронов над пятью регионами России
В Забайкалье на глазах у детей жестоко убили собаку
«Единственные — это русские»: в США оценили настрой Москвы и Киева на мир
Дальше
Самое популярное
Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму
Общество

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму
Общество

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму

Готовим спотыкач — настойку из черной смородины по простому рецепту
Общество

Готовим спотыкач — настойку из черной смородины по простому рецепту

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.