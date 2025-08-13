Основной вратарь ПСЖ объявил об уходе из клуба Голкипер ПСЖ Доннарумма уходит из команды по решению руководства клуба

Итальянский голкипер 26-летний Джанлуиджи Доннарумма покидает «Пари Сен-Жермен», о чем сообщил на своей странице в Instagram (деятельность в России запрещена). Футболист сделал заявление о своем уходе 12 августа, выразив разочарование решением клуба. Он выступал за ПСЖ с 2021 года.

Вратарь подчеркнул, что всегда отдавал все силы команде, но решение о его уходе приняло руководство, что стало для него неожиданностью. За время в ПСЖ Доннарумма добился значительных успехов: четыре титула чемпиона Франции, два Кубка страны, и главное, победа в Лиге чемпионов в минувшем сезоне.

Он также является действующим чемпионом Европы в составе сборной Италии (2021). В прошедшем сезоне 2024/25 итальянец провел за ПСЖ 47 матчей, в 17 из них сохранил ворота «сухими».

К сожалению, кто-то решил, что я больше не могу быть его частью и вносить свой вклад в успех, это решение меня разочаровывает и огорчает. Моим товарищам — моей второй семье — спасибо за каждый матч, каждый разделенный момент, — написал спортсмен.

Доннарумма подчеркнул, что всегда будет считать братьями игроков клуба. Его следующая команда пока неизвестна.

Ранее сообщалось, что ПСЖ готов расстаться с Сафоновым из-за трансфера 22-летнего Забарного. Тренер команды Луис Энрике лично одобрил переход защитника из английского «Борнмута». Он считает, что украинец заменит 31-летнего Маркиньоса, который летом может покинуть команду.