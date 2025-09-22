«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
22 сентября 2025 в 22:02

Загитова рассказала о планах начать новую карьеру

Загитова призналась, что записала песню и хочет ее выпустить

Алина Загитова Алина Загитова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Титулованная российская фигуристка олимпийская чемпионка Алина Загитова в интервью на YouTube-канале телеведущей Ляйсан Утяшевой рассказала, что сама написала песню и хотела бы ее выпустить. Пока у нее это не получилось, но спортсменка готова начать музыкальную карьеру.

Я думала ее выпускать после шоу «Ассоль», но пока что я не могу сделать этот шаг, — заявила Загитова.

Ранее появилась информация, что олимпийская чемпионка была внесена в базу «Миротворца» из-за участия в фестивале «Таврида.Арт» в 2021 году. Создатели сайта утверждают, что фигуристка якобы преднамеренно «нарушила границу Украины», участвовала в «российских пропагандистских акциях» и вела «противозаконную предпринимательскую деятельность» в Крыму.

До этого появилась информация, что за два дня до премьерного показа шоу Загитовой «Ассоль» в Санкт-Петербурге было продано свыше 6,5 тысячи билетов на 15,8 млн рублей. Из них около 500 билетов пришлись на отмененные шоу.

Также Загитова заявила, что помирилась со своей коллегой Евгенией Медведевой, так как их конфликт сильно затянулся. По ее словам, олимпийская чемпионка однажды просто решила написать спортсменке сообщение и предложила встретиться, на что та отреагировала позитивно.

Алина Загитова
музыка
песни
певицы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В ФРГ раскрыли, что произойдет в случае горячего конфликта с РФ
«О, горе мне!»: Мединский иронично ответил на запрет фильма Гайдая
Российских туристов на Кавказе призвали к порядку
«Хук слева»: озвучено, как РФ и КНР ответили на провокации Польши
Атака беспилотников на Москву 22 сентября: какие последствия, что известно
Туристам рассказали об альтернативе Китаю с ценами на 30% ниже
Ночной кошмар для Сырского: российский чудо-дрон уничтожает логистику ВСУ
На подлете к Севастополю уничтожили несколько дронов ВСУ
Стало известно, сколько рейсов перенесли и отменили в Шереметьево
Кологривый вышел в свет с ребенком и бывшей женой
Силы ПВО сбили еще один дрон над Москвой
Первый раз в аэропорту: как зарегистрироваться на рейс без паники и стресса
Самолет в Москве пролетел над крышами жилых домов
В США запустили производство секретного истребителя будущего
Определился победитель в матче РПЛ между ЦСКА и «Сочи»
Жена Мартиросяна показала повзрослевшую дочь в вечернем платье
Загитова рассказала о планах начать новую карьеру
Сезонные качели: как компании готовятся к зимним пикам потребления
Свадьба дочери и съемки у Пугачевой: что известно о детях Олега Газманова
Системы ПВО уничтожили дроны ВСУ в небе над Тульской областью
Дальше
Самое популярное
Красная аджика — острая приправа на зиму без варки
Семья и жизнь

Красная аджика — острая приправа на зиму без варки

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно
Семья и жизнь

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки
Семья и жизнь

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.