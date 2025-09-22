Загитова рассказала о планах начать новую карьеру Загитова призналась, что записала песню и хочет ее выпустить

Титулованная российская фигуристка олимпийская чемпионка Алина Загитова в интервью на YouTube-канале телеведущей Ляйсан Утяшевой рассказала, что сама написала песню и хотела бы ее выпустить. Пока у нее это не получилось, но спортсменка готова начать музыкальную карьеру.

Я думала ее выпускать после шоу «Ассоль», но пока что я не могу сделать этот шаг, — заявила Загитова.

Ранее появилась информация, что олимпийская чемпионка была внесена в базу «Миротворца» из-за участия в фестивале «Таврида.Арт» в 2021 году. Создатели сайта утверждают, что фигуристка якобы преднамеренно «нарушила границу Украины», участвовала в «российских пропагандистских акциях» и вела «противозаконную предпринимательскую деятельность» в Крыму.

До этого появилась информация, что за два дня до премьерного показа шоу Загитовой «Ассоль» в Санкт-Петербурге было продано свыше 6,5 тысячи билетов на 15,8 млн рублей. Из них около 500 билетов пришлись на отмененные шоу.

Также Загитова заявила, что помирилась со своей коллегой Евгенией Медведевой, так как их конфликт сильно затянулся. По ее словам, олимпийская чемпионка однажды просто решила написать спортсменке сообщение и предложила встретиться, на что та отреагировала позитивно.