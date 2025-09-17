Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 сентября 2025 в 11:10

Российскую олимпийскую чемпионку объявили врагом Украины

Фигуристку Загитову внесли в базу сайта «Миротворец»

Алина Загитова Алина Загитова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Фигуристка Алина Загитова попала в базу украинского сайта «Миротворец», передает «Постньюс». Как сообщается, двукратную олимпийскую чемпионку внесли в список из-за участия в фестивале «Таврида.Арт» в 2021 году.

Создатели сайта утверждают, что Загитова преднамеренно «нарушила границу Украины», участвовала в «российских пропагандистских акциях» и вела «противозаконную предпринимательскую деятельность» в Крыму. По версии «Миротворца», все эти нарушения связаны с ее выступлением на фестивале.

Ранее в базе «Миротворца» оказался российский школьник. На сайте указано, что 13-летний подросток обвиняется в «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины» и «незаконном проникновении» на территорию страны.

До этого стало известно, что в «Миротворец» внесли российского режиссера Жору Крыжовникова (настоящее имя — Андрей Першин). Согласно информации ресурса, основанием стало нарушение им госграницы Украины и «незаконная коммерческая деятельность в Крыму».

