Примирение с Загитовой, личная жизнь, травля: где сейчас Евгения Медведева

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева продолжает участвовать в ледовых шоу, а также нередко становится гостьей в различных шоу. Что известно о личной жизни спортсменки и ее примирении с другой фигуристкой Алиной Загитовой?

Что известно о личной жизни Медведевой

Евгения Медведева состоит в отношениях с танцором Ильдаром Гайнутдиновым. Они познакомились в 2024 году на проекте ТНТ «Звездные танцы».

«Нахожу ли я время для своей личной жизни? Точно да. Возможно, его не так много, как хотелось бы, но при этом я понимаю, что сейчас мы завершим крупный проект, отпразднуем это событие, и времени будет уже чуть больше», — откровенничала Медведева в недавнем интервью.

Фигуристка призналась, что их планы на совместный досуг часто срываются не только из-за ее тренировок, но и из-за репетиций ее возлюбленного, ведущего солиста Театра танца Todes.

«Мы друг друга понимаем, конечно же. Часто такое бывает, что мы запланировали сходить в театр или ресторан, но либо у меня, либо у него встают репетиции, и мы собираем манатки и бежим на репетиции. Никто не обижается. Наоборот, мы друг друга в этом поддерживаем. Возможно, времени на личную жизнь не так много, но самое главное — взаимопонимание», — сообщила Евгения.

Почему конфликтовали и как помирились Медведева и Загитова

В июне 2025 года олимпийская чемпионка Алина Загитова пригласила свою давнюю соперницу Евгению Медведеву в рок-мюзикл на льду «Ассоль». Фигуристки полностью уладили личный конфликт.

«Я просто в какой-то момент поняла, что так больше не может продолжаться. Очень долгий негласный конфликт у нас присутствовал. Я как эмпатичный человек это все прекрасно понимала. Я написала: „Жень, привет, спишь?“ Причем днем написала. Решила так разрядить обстановку. Женя очень позитивно среагировала. Я говорю: давай встретимся, обсудим. Вот как-то так начиналось наше примирение», — заявила олимпийская чемпионка на пресс-конференции.

Загитова и Медведева тренировались в группе Этери Тутберидзе. До Олимпиады 2018 года в Пхенчхане они называли друг друга подругами, но после Игр ситуация изменилась. Болельщики в тот момент считали, что между фигуристками возник конфликт. При этом спортсменки делали вид, что в их взаимоотношениях все в порядке.

По информации СМИ, после победы Загитовой на Олимпиаде-2018 Медведева поругалась с Тутберидзе. Она была недовольна тем, что тренер не удержала соперницу еще на год в юниорах. В итоге Евгения перешла к канадскому специалисту Брайану Орсеру, с которым проработала четыре года.

Впоследствии обе фигуристки заявляли в интервью, что были не подругами, а скорее соперницами. Загитова отмечала, что из-за конкуренции в фигурном катании дружба невозможна. При этом Медведева в беседе с журналисткой Ксенией Собчак на YouTube-канале назвала Алину невероятно талантливой. Комментируя выступление соперницы на Олимпиаде-2018, она заявила, что баллы чемпионки не подлежат обсуждению.

Почему Медведеву буллили в школе

В интервью Собчак Медведева поделилась, что в детстве сталкивалась с травлей из-за своей армянской фамилии Бабасян.

«Я когда росла, меня очень сильно травили за мою фамилию. Прям травили. Прям ох как мне было несладко. Детство у меня в принципе было [нелегкое] из-за того, что я, видимо, была очень маленькая, щуплая, беззащитная, бесхребетная. На мне отыгрывались дети. И моя фамилия попадала под раздачу», — сказала фигуристка.

Медведева отметила, что позже мать с бабушкой решили внести корректировки, чтобы ей «дальше легче жилось». По словам фигуристки, чаще всего она подвергалась травле на катке во время тренировок.

