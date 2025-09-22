«Интервидение-2025»
22 сентября 2025 в 21:30

«Проверенная» игра в Steam украла $32 тысячи у больного раком стримера

Игроки потеряли свыше $150 тысяч из-за «проверенной» игры BlockBlasters в Steam

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Стример RastalandTV, собиравший донаты на лечение агрессивной формы рака, лишился пожертвований прямо во время трансляции из-за некоей «проверенной» игры с платформы Steam. В прямом эфире вредоносное приложение активировалось и похитило $32 тысячи с его криптокошелька, передает BleepingComputer (BC).

Моя жизнь была в безопасности целых 24 часа, пока кто-то не подключился к моей трансляции и не заставил скачать проверенную игру в Steam, — написал геймер.

По данным журналистов, пострадавший уже организовал дополнительный сбор пожертвований, и на его призыв о помощи откликнулся предприниматель Алекс Беккер, который перевел всю недостающую сумму на безопасный кошелек. Всего же от вредоносной программы пострадали более 400 игроков, со счетов которых было украдено свыше $150 тысяч.

Игра BlockBlasters от студии Genesis Interactive была опубликована в Steam с 30 июля по 21 сентября. Пользователи Сети провели расследование и выяснили, что разработчики внедрили вредоносный код во время обновления от 30 августа. Мошенники, как утверждается в публикации, выслеживали в соцсетях людей, на кошельках у которых могла храниться криптовалюта, и предлагали им скачать «безопасную» игру.

Ранее сообщалось, что в открытом доступе на GitHub опубликовали вирус, снимающий людей на фото во время просмотра порно. Этот вирус автоматически генерирует компрометирующие фотографии при просмотре и распространяется через массовые фишинговые рассылки.

криптовалюты
steam
мошенники
стримеры
пожертвования
