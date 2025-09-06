Появился вирус, снимающий людей на фото во время просмотра порно Троян Stealerium научился делать снимки через веб-камеру при просмотре порно

В открытом доступе на GitHub появился бесплатный инструмент Stealerium, который автоматически генерирует компрометирующие фотографии при просмотре порнографического контента, передает Ars Technica со ссылкой на исследователей Proofpoint. Злоумышленники распространяют вредоносное ПО через массовые фишинговые рассылки.

Stealerium осуществляет мониторинг действий пользователя в браузере, отмечая веб-сайты с «чувствительными» ключевыми словами. Программа также делает скриншоты и способна активировать веб-камеру. Благодаря этому набору инструментов киберпреступники могут не только красть данные, но и использовать их для шантажа.

Троян распространяется через массовые фишинговые атаки. Жертвы получают письма с поддельными счетами или уведомлениями о платежах. Уже атакованы представители гостиничного бизнеса, образовательных учреждений и финансовых организаций. После заражения троян крадет учетные записи, банковские данные и приватные ключи и отправляет их в Telegram, Discord или на электронную почту злоумышленников.

Stealerium выделяется среди традиционных программ-шпионов встроенным механизмом шантажа. Злоумышленники могут настроить список ключевых слов на разные темы, такие как азартные игры или контент для взрослых. Пока не зарегистрировано реальных случаев его применения, но его наличие указывает на потенциальную эффективность.

Ранее пользователей WhatsApp предупредили о новой схеме хакерских атак. Злоумышленники устанавливают на устройства вредоносное ПО и похищают данные без участия пользователей.