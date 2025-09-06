Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 сентября 2025 в 14:21

Появился вирус, снимающий людей на фото во время просмотра порно

Троян Stealerium научился делать снимки через веб-камеру при просмотре порно

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В открытом доступе на GitHub появился бесплатный инструмент Stealerium, который автоматически генерирует компрометирующие фотографии при просмотре порнографического контента, передает Ars Technica со ссылкой на исследователей Proofpoint. Злоумышленники распространяют вредоносное ПО через массовые фишинговые рассылки.

Stealerium осуществляет мониторинг действий пользователя в браузере, отмечая веб-сайты с «чувствительными» ключевыми словами. Программа также делает скриншоты и способна активировать веб-камеру. Благодаря этому набору инструментов киберпреступники могут не только красть данные, но и использовать их для шантажа.

Троян распространяется через массовые фишинговые атаки. Жертвы получают письма с поддельными счетами или уведомлениями о платежах. Уже атакованы представители гостиничного бизнеса, образовательных учреждений и финансовых организаций. После заражения троян крадет учетные записи, банковские данные и приватные ключи и отправляет их в Telegram, Discord или на электронную почту злоумышленников.

Stealerium выделяется среди традиционных программ-шпионов встроенным механизмом шантажа. Злоумышленники могут настроить список ключевых слов на разные темы, такие как азартные игры или контент для взрослых. Пока не зарегистрировано реальных случаев его применения, но его наличие указывает на потенциальную эффективность.

Ранее пользователей WhatsApp предупредили о новой схеме хакерских атак. Злоумышленники устанавливают на устройства вредоносное ПО и похищают данные без участия пользователей.

трояны
вирусы
мошенники
порнография
фото
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Военные самолеты Венесуэлы пролетели над кораблем ВМС США
Скандальная тюрьма для собак из Подмосковья попала на видео
Пропавший в Сочи альпинист найден живым
Предала Россию? Где и как живет Анна Нетребко, выступает ли в Европе
В США раскрыли сотрудничество Трампа с ФБР по резонансному делу
Украинский колледж не выдал аттестат популярному блогеру, переехавшему в РФ
Россияне получат по 1 млн за каждого ребенка: кому дадут, как получить
7 лучших рецептов лепешек: от татарской катламы до турецких гезлеме
«Пробоина в голове»: внука звезды 90-х ударили булыжником
Российский БПЛА протаранил украинский дрон и снял это на видео
Российская вакцина от рака приблизилась к финальной стадии
Политолог назвал причину переименования Пентагона
Названо главное условие полного излечения язвы желудка
Учитель-педофил изнасиловал пятилетнюю девочку прямо в школе
Разъяренные фермеры спровоцировали коллапс на границе с Украиной
Боец рассказал о вооружении ликвидированной на Антоновском мосту ДРГ ВСУ
Еще один альпинист пропал на Эльбрусе
Украина готовила диверсантов для терактов в Донбассе
Милан утопает в трауре: кадры прощания с легендой моды Джорджо Армани
Сильные дожди размыли дороги в Забайкалье
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Общество

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления
Общество

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления

Заливной пирог с капустой: готовим по очень простому рецепту
Общество

Заливной пирог с капустой: готовим по очень простому рецепту

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.