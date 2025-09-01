День знаний — 2025
01 сентября 2025 в 17:00

Хакеры нашли способ красть данные через WhatsApp без участия пользователей

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Пользователей мессенджера WhatsApp предупредили о новой схеме хакерских атак, передает TechCrunch. По данным издания, злоумышленники устанавливают на устройства вредоносное ПО и похищают данные без участия самих пользователей. Десятки человек уже столкнулись с подобными взломами.

Ранее в WhatsApp нашли уязвимость, которая позволяла получать доступ к устройствам на базе iOS и Mac. Атаки относились к категории Zero-Click. Они не требуют действий от жертвы: не нужно открывать ссылку или скачивать подозрительные файлы.

В беседе с порталом представитель Meta (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) Маргарет Франклин отметила, что брешь безопасности, позволявшая устанавливать шпионское ПО, была устранена. Она также отметила, что компания зафиксировала менее 200 случаев взлома, связанных с WhatsApp и системами Apple.

Ранее в России зафиксировали рост мошеннических атак через WhatsApp. Злоумышленники создают поддельные групповые чаты, маскируясь под бывших коллег. Для правдоподобности они используют фотографии и имена из открытых источников. После этого в переписке появляется фальшивый руководитель, который под предлогом сбоя требует личные данные.

мессенджеры
хакеры
вирусы
данные
