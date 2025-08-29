Мошенники активнее используют один мессенджер для кражи персональных данных

Мошенники активнее используют один мессенджер для кражи персональных данных Бийчук предупредил, что аферисты подделывают чаты в WhatsApp для кражи данных

В России участились случаи мошеннических атак через мессенджер WhatsApp, направленных на кражу конфиденциальной информации. Директор продукта «Защитник» МТС Андрей Бийчук рассказал РИА Новости, что злоумышленники создают фальшивые групповые чаты, имитирующие общение бывших коллег.

Для убедительности в таких чатах появляются знакомые имена и фотографии, которые мошенники находят в открытых источниках. Участники чата видят «коллег», с которыми когда-то работали, и начинают доверять происходящему, — указал эксперт.

После установления доверительных отношений в чате появляется фальшивый руководитель, который под предлогом сбоя в системе просит предоставить личные данные для «восстановления стажа». Особенно уязвимыми перед такой схемой оказываются люди старшего возраста.

Целью преступников является получение паспортных данных, СНИЛС и доступа к аккаунтам на «Госуслугах». Полученные мошенниками данные могут быть использованы для оформления кредитов, доступа к банковским счетам или продажи на теневых рынках.

Эксперты рекомендуют проявлять бдительность. По их словам, не стоит передавать конфиденциальную информацию через мессенджеры.

Ранее сообщалось, что мошенники стали активно использовать бренды реальных благотворительных фондов для обмана россиян. Новая схема направлена на создание ложного доверия и предполагает использование реквизитов легитимных организаций для прикрытия преступных действий.