22 сентября 2025 в 22:20

В США запустили производство секретного истребителя будущего

TWZ: Boeing начал производство истребителя шестого поколения F-47

Фото: Olivier Rachon/Keystone Press Agency/Global Look Press

Корпорация Boeing приступила к изготовлению новейшего истребителя шестого поколения F-47 для ВВС США, пишет издание The War Zone. Первый испытательный полет перспективной машины намечен уже на 2028 год. Разработка ведется в рамках масштабной программы «Господство в воздухе нового поколения» (NGAD).

Как сообщает издание, к производству первого опытного образца приступили всего через несколько месяцев после официального объявления о победе Boeing в конкурсе. Программа NGAD включает не только создание самого самолета, но и разработку целого комплекса сопутствующих систем: беспилотных аппаратов-спутников, новых двигателей, вооружения и систем управления.

Мы готовы идти быстро. У нас нет выбора, — заявил по данному поводу начальник штаба ВВС генерал Дэвид Олвин.

Детали проекта строго засекречены. Известно лишь, что F-47 будет обладать радиусом действия свыше 1000 морских миль, развивать скорость более двух махов и использовать новейшие технологии снижения заметности. Пентагон планирует закупить 185 таких машин. Стоимость одного истребителя, по предварительным оценкам, может превышать $300 млн.

Ранее Ростех опубликовал видео первого полета импортозамещенного самолета SJ 100. Самолет получил российские двигатели ПД-8, а его планер был модифицирован для установки отечественных систем и упрощения производства и обслуживания.

