05 сентября 2025 в 13:49

Ростех показал первый полет импортозамещенного самолета SJ-100

Ростех опубликовал видео первого полета полностью отечественного самолета SJ-100

SJ-100 SJ-100 Фото: Нина Падалко/РИА Новости

Ростех опубликовал видео первого полета импортозамещенного самолета SJ-100, передает пресс-служба госкорпорации в Telegram-канале. Самолет получил российские двигатели ПД-8, а его планер был модифицирован для установки отечественных систем и упрощения производства и обслуживания.

В рамках работ по импортозамещению на самолете заменили десятки зарубежных систем и агрегатов. <...> Это потребовалось для установки российских систем, а также для упрощения производственного процесса и обслуживания воздушного судна, — говорится в сообщении.

Ранее вице-премьер Виталий Савельев заявил, что все эксплуатируемые в России 1100 самолетов абсолютно безопасны. Он подчеркнул, что Росавиация и Минтранс контролируют их состояние, а комплектующие являются «родными», несмотря на сложности с поставками.

До этого гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил, что отечественный МС-21 превосходит западные аналоги Boeing и Airbus по комфорту и технологичности. Он отметил, что уровень технической новизны лайнера достигает 70%, а использование композитных материалов в крыле опережает конкурентов.

