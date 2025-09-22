«Интервидение-2025»
22 сентября 2025 в 22:34

Силы ПВО сбили еще один дрон над Москвой

Собянин: средства ПВО сбили еще один летевший на Москву беспилотник

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В ходе отражения воздушной атаки на Москву был уничтожен еще один беспилотник, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем официальном Telegram-канале. На местах падения обломков работают оперативные службы. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

По предварительным данным, разрушений и повреждений на земле не зафиксировано. До этого силы противовоздушной обороны уже уничтожили несколько беспилотных летательных аппаратов, пытавшихся атаковать город. Общее количество сбитых дронов достигло 11.

Уничтожен еще один вражеский беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал Собянин.

Оперативная обстановка в городе остается под контролем. Специалисты проводят осмотр территорий на предмет возможных последствий падения обломков. Авиационное сообщение осуществляется в штатном режиме с незначительными задержками, связанными с обеспечением безопасности воздушного пространства.

Ранее сообщалось, что в районе Новой Москвы пассажирский самолет пролетел на экстремально низкой высоте — над крышами жилых многоэтажек. По данным источников SHOT, экипаж воздушного судна преднамеренно снизился для безопасности полета из-за угрозы атаки беспилотников.

Сергей Собянин
Москва
ПВО
БПЛА
