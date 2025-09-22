Системы ПВО уничтожили дроны ВСУ в небе над Тульской областью Миляев: системы ПВО сбили над Тульской областью три дрона ВСУ

Российские подразделения противовоздушной обороны уничтожили над территорией Тульской области три беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Дмитрий Миляев. Он предупредил, что опасность атаки дронов сохраняется. Министерство обороны России эти сведения не комментировало.

Уничтожены три беспилотных средства. Пострадавших нет. Повреждений инфраструктуры и зданий не зафиксировано, — написал Миляев.

Ранее в Минобороны России сообщили, что с начала военной спецоперации было уничтожено более 85 тысяч беспилотников ВСУ. Помимо этого, российские военные сбили 667 самолетов и почти 300 вертолетов. В ведомстве подчеркнули, что речь идет о масштабных потерях украинской техники, включая десятки тысяч танков и бронированных машин.

Вечером 21 сентября ВСУ атаковали санаторий «Форос» в Крыму. Снаряженные фугасными боезарядами дроны нанесли удар по территории, где нет военных объектов. Глава республики Сергей Аксенов заявил, что при атаке погибли три человека, ранения получили 16 человек.