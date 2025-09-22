«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 сентября 2025 в 21:16

В центре Москвы женщина упала с парящего моста

В парке «Зарядье» женщина погибла после падения с парящего моста

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Женщина погибла после падения с парящего моста в Москву-реку в парке «Зарядье», сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы. Инцидент произошел вечером 22 сентября.

Произошло падение женщины в Москву-реку с парящего моста, — рассказал источник.

По данным экстренных служб, когда пострадавшую подняли из воды на борт спасательного катера, она была жива. Однако прибывшие врачи констатировали смерть.

Ранее в Подмосковье на аэродроме в Серпухове мужчина погиб при прыжке с парашютом. 58-летний экстремал уже имел опыт, однако оба парашюта не раскрылись из-за технической неисправности. По словам очевидцев, перед прыжком он поссорился с женой по телефону. Медики зафиксировали смерть на месте происшествия.

До этого итальянский бейсджампер Армин Шмидер погиб при прыжке с вершины в швейцарских Альпах. Экстремал вел прямую трансляцию, которая продолжалась около трех минут и оборвалась после 25 секунд полета. Зрители и родственники узнали о гибели блогера позднее. Шмидер увлекался одним из самых рискованных видов спорта — прыжками с фиксированных объектов в костюме-крыле.

смерти
зарядье
падения
мосты
