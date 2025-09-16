Празднование Дня города в Москве
Турист разбился во время прыжка с вершины Альп в Швейцарии

The Mirror: турист Шмидер снял на видео прыжок с вершины Альп и не выжил

Фото: Lisa Ducret/dpa/Global Look Press

Итальянец Армин Шмидер погиб при выполнении опасного прыжка с горной вершины в швейцарских Альпах. Трагический инцидент произошел в коммуне Кандерштег, где турист планировал провести прямую трансляцию своего экстремального эксперимента, сообщает The Mirror.

Молодой человек увлекался бейсджампингом — одним из самых рискованных видов спорта. Он предполагает прыжки с фиксированных объектов с использованием специального костюма-крыла.

Шмидер тщательно подготовился к прыжку: закрепил снаряжение, надел защитный шлем и солнцезащитные очки. В начале трансляции он продемонстрировал панорамный вид на альпийские склоны и глубокий обрыв перед собой. После этого мужчина помахал рукой в объектив камеры, поместил устройство в карман и совершил роковой прыжок. Запись продолжилась еще примерно 25 секунд, в течение которых были слышны звуки полета, после чего трансляция внезапно оборвалась. Всего она шла три минуты.

Зрители прямого эфира и родственники незамедлительно начали выяснять обстоятельства произошедшего. Тогда они узнали, что блогер так и не вышел на связь ни с подписчиками, ни с родными.

Ранее сообщалось, что в Петербурге молодой руфер получил тяжелые травмы после падения с купола базилики Святой Екатерины. Инцидент произошел во время съемки экстремального видео, когда у мужчины оборвался канат при спуске.

