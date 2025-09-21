«Интервидение-2025»
21 сентября 2025 в 11:43

Опытный парашютист разбился насмерть в подмосковном скай-центре

В Серпухове мужчина разбился насмерть из-за нераскрывшегося парашюта

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Мужчина разбился насмерть на аэродроме скай-центра в подмосковном Серпухове, где проводят обучение на лицензию AFF, сообщает Telegram-канал Mash. Данная лицензия является допуском к самостоятельным прыжкам с парашютом после прохождения ускоренной программы обучения свободному падению.

Отмечается, что 58-летний россиянин раньше занимался парашютным спортом. По словам очевидцев, после прыжка техника дала сбой и оба парашюта не раскрылись. Близкие мужчины рассказали, что перед прыжком он поругался по телефону с женой. От полученных травм парашютист скончался до прибытия скорой помощи.

Ранее в Петербурге молодой руфер получил тяжелые травмы после падения с купола базилики Святой Екатерины. Инцидент произошел во время съемки экстремального видео, когда у юноши оборвался канат при спуске. Пострадавший самостоятельно обратился за медицинской помощью. Врачи диагностировали у него перелом копчика и поясницы.

До этого стало известно, что в одном из популярных российских аэроклубов после неудачного прыжка погиб 46-летний парашютист. Кандидат в мастера спорта по парашютному спорту при приземлении получил смертельные травмы и скончался до приезда скорой.

парашютисты
смерти
Подмосковье
Серпухов
