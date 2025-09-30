Мужчине удалось выжить после прыжка с нераскрывшимся парашютом Британец выжил после падения при нераскрывшемся парашюте

Британец Митчелл Дикин чудом остался жив после падения с трехкилометровой высоты в Неваде, сообщает Daily Mail. По информации издания, при прыжке в тандеме с инструктором у него не раскрылся ни основной, ни запасной парашют.

Парашютист получил тяжелые травмы, включая перелом таза, сломанные ребра, повреждение почки и перфорацию легкого. Ему провели операцию по укреплению таза металлическими пластинами, сейчас его состояние улучшается. Инструктор Хирон Аркос Понсе остается в критическом состоянии.

Федеральное управление гражданской авиации США начало расследование инцидента. Партнерша Дикина запустила сбор средств на лечение, удалось собрать более 16 тыс. фунтов (1,7 млн рублей). Если останутся лишние средства, парашютист планирует передать их на благотворительность.

