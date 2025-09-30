Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Мужчине удалось выжить после прыжка с нераскрывшимся парашютом

Британец выжил после падения при нераскрывшемся парашюте

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Британец Митчелл Дикин чудом остался жив после падения с трехкилометровой высоты в Неваде, сообщает Daily Mail. По информации издания, при прыжке в тандеме с инструктором у него не раскрылся ни основной, ни запасной парашют.

Парашютист получил тяжелые травмы, включая перелом таза, сломанные ребра, повреждение почки и перфорацию легкого. Ему провели операцию по укреплению таза металлическими пластинами, сейчас его состояние улучшается. Инструктор Хирон Аркос Понсе остается в критическом состоянии.

Федеральное управление гражданской авиации США начало расследование инцидента. Партнерша Дикина запустила сбор средств на лечение, удалось собрать более 16 тыс. фунтов (1,7 млн рублей). Если останутся лишние средства, парашютист планирует передать их на благотворительность.

Ранее в Санкт-Петербурге молодой руфер получил тяжелые травмы после падения с купола базилики Святой Екатерины. Инцидент произошел во время съемки экстремального видео, когда у юноши оборвался канат при спуске. Пострадавший самостоятельно обратился за медицинской помощью. Врачи диагностировали у него перелом копчика и поясницы.

