Парашютист разбился насмерть в одном из топовых аэроклубов

31 августа 2025 в 12:09

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Парашютист погиб после неудачного прыжка в одном из популярных аэроклубов Подмосковья, сообщает Telegram-канал Mash. Инцидент произошел накануне, 30 августа. 46-летний кандидат в мастера спорта по парашютному спорту при приземлении получил смертельные травмы и скончался до приезда скорой помощи.

Известно, что все прыжки в клубе сегодня отменены, возобновление работы запланировано на понедельник. Сотрудники организации отказались от комментариев журналистам.

Ранее мужчина и женщина погибли во время катания на зиплайне в Самарской области. Во время спуска оборвался трос, из-за чего пострадавшие сорвались с высоты и получили смертельные травмы. Мужчина умер на месте, а женщина скончалась в тот же день в больнице. По факту трагедии возбуждено уголовное дело.

До этого во Всеволожском районе Ленинградской области погиб парапланерист. Мужчине было 58 лет. По факту трагедии организована проверка соблюдения законодательства о безопасности при эксплуатации воздушного транспорта.

