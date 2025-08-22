Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 августа 2025 в 13:33

Парапланерист захотел посмотреть на ночной Петербург и погиб

В Ленинградской области парапланерист погиб при жесткой посадке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Во Всеволожском районе Ленинградской области вечером 21 августа парапланерист разбился насмерть, сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры. Инцидент произошел вблизи деревни Кавголово. Обстоятельства происшествия выясняются.

В Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР уточнили, что погибшему было 58 лет, полет носил частный характер. Проводимая проверка касается соблюдения законодательства о безопасности при эксплуатации воздушного транспорта.

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту смертельного травмирования парапланериста в Ленинградской области. <...> Вечером 21 августа 2025 года при выполнении частного полета во Всеволожском районе парапланерист получил смертельные травмы, — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Ранее австрийский экстремал Феликс Баумгартнер, известный стратосферным прыжком 2012 года, погиб во время полета на параплане в Италии. Спортсмену резко поплохело в воздухе, он потерял контроль и врезался в конструкцию отеля в Порто-Сант’Эльпидио.

Ленинградская область
смерти
парапланы
падения
