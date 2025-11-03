Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 ноября 2025 в 18:18

В Турции погиб российский парапланерист

Российский парапланерист погиб во время полета на юго-западе Турции

Фото: Shutterstock/FOTODOM

На юго-западе Турции погиб российский парапланерист Вячеслав Грибанов, сообщает газета Star. Мужчина выполнял полет в районе Фетхие провинции Мугла, когда потерял управление и упал на скалистую местность. От полученных травм он скончался на месте.

Российский пилот параплана Вячеслав Грибанов совершил полет с 1700-метровой взлетной полосы Бабадага в районе Олюдениз. После полета Грибанов по неизвестной причине упал на скалистую местность. <...> Прибывшие на место происшествия медицинские бригады констатировали смерть Грибанова, — говорится в публикации.

По данным газеты, тело спортсмена доставили в морг государственной больницы Фетхие. Причины инцидента уточняются. Власти проводят проверку обстоятельств произошедшего.

Ранее в мексиканском цирке Magic Time акробат упал с высоты 10 метров во время выступления без страховки. Инцидент произошел в Тисаюке на глазах у зрителей с детьми. На момент происшествия состояние артиста оценивалось как стабильно тяжелое.

До этого в США инструктор по парашютному спорту погиб во время тандемного прыжка, отделившись от ученика при выходе из самолета и упав без парашюта. Подопечный же благополучно приземлился с помощью запасного парашюта.

