11 августа 2025 в 17:27

Россиянке потребовалась помощь после жесткой посадки на параплане

Жительница Кабардино-Балкарии совершила жесткую посадку на параплане

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Жительница Кабардино-Балкарии совершила жесткую посадку после того, как она отправилась в полет на параплане на северном склоне Большого Кавказского хребта, сообщает Telegram-канал SHOT. По его информации, 31-летняя женщина была без инструктора. Ей потребовалась помощь спасателей.

Как уточнил канал, после посадки россиянку нашли в верховьях Чегемского ущелья. Она получила ушиб ног и ссадины. Спасатели благополучно эвакуировали парапланеристку. В настоящее время ее осматривают врачи. При этом пока не установлено, что стало причиной жесткой посадки.

Ранее группа альпинистов попала под камнепад в горах Кабардино-Балкарии. По данным МЧС, это произошло на высоте более трех тысяч метров. В результате альпинисты получили травмы. На место выдвинулись восемь спасателей, они эвакуировали пострадавших из ущелья с помощью вертолета.

До этого россиянин погиб в горах Таджикистана после того, как его параплан вышел из строя и рухнул в труднодоступной местности. Поиски тела погибшего заняли четыре дня.

Кабардино-Балкария
парапланы
полеты
эвакуации
спасатели
