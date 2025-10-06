Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
06 октября 2025 в 18:17

Прыжок с парашютом трагически обернулся гибелью тренера

Инструктор из США погиб при прыжке с парашютом в сцепке с курсантом

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В США инструктор по парашютному спорту погиб при выполнении прыжка тандемным способом, передает People. Во время выхода из самолета он отделился от установки вместе со своим учеником и упал с высоты без парашюта.

Тело инструктора было обнаружено сотрудниками правоохранительных органов. Ученик же успешно раскрыл запасной парашют и благополучно приземлился. Его жизнь и здоровье вне опасности.

Ранее в Таиланде женщина из России получила серьезные травмы, упав с балкона в Паттайе. Инцидент произошел из-за алкогольного опьянения. Туристка была госпитализирована после падения на бетонные плиты. За день до происшествия она употребляла большое количество алкоголя.

До этого в Германии во время циркового выступления воздушная гимнастка из Испании Марина Барсело сорвалась с высоты около пяти метров. 27-летняя артистка погибла, несмотря на оказанную на месте первую помощь. Инцидент произошел на глазах у сотен зрителей, среди которых были семьи с маленькими детьми. По предварительной версии следствия, девушке могло стать плохо во время номера.

США
смерти
парашюты
инструкторы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Военэксперт раскрыл, кто может служить в киберсилах Украины
В России завершили расследование по второму делу Хотина
Двух российских школьниц били ногами в живот и возили лицами по асфальту
«Молчать нельзя»: военэксперт раскрыл способ остановить химатаки ВСУ
ВС РФ разнесли аэродромы с F-16, дроны в Феодосии: что будет дальше
Российские бойцы уничтожили позицию ВСУ с американским гранатометом
Путин ужесточил меры по борьбе с коррупцией
Кехмана удалили с сайта МХАТ им. Горького
Россиянам раскрыли доступный способ борьбы с плесенью
Новый род войск появится в ВСУ
В центре Москвы горит здание XIX века
Рэпер Macan явился в военкомат по повестке
Диетолог назвала три неочевидных продукта для защиты от простуды
Военэксперт объяснил, как белый фосфор поражает организм человека
«Формы диктуют содержание»: историк о театре Прилепина
Смартфон убил подростка, мальчика изнасиловали в больнице: главные ЧП дня
В двух районах Харьковской области прозвучали взрывы
В Армении появился департамент европейской интеграции
Новый министр обороны Франции отказался от своей должности
Москвичам рассказали, какой будет погода в ближайшие 10 дней
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Семья и жизнь

Биография Путина: детство, карьера, семья

Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще
Общество

Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще

Рой дронов, исчезнувшие в тайге, элита ВСУ в панике: что дальше
Россия

Рой дронов, исчезнувшие в тайге, элита ВСУ в панике: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.