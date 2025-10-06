Прыжок с парашютом трагически обернулся гибелью тренера Инструктор из США погиб при прыжке с парашютом в сцепке с курсантом

В США инструктор по парашютному спорту погиб при выполнении прыжка тандемным способом, передает People. Во время выхода из самолета он отделился от установки вместе со своим учеником и упал с высоты без парашюта.

Тело инструктора было обнаружено сотрудниками правоохранительных органов. Ученик же успешно раскрыл запасной парашют и благополучно приземлился. Его жизнь и здоровье вне опасности.

Ранее в Таиланде женщина из России получила серьезные травмы, упав с балкона в Паттайе. Инцидент произошел из-за алкогольного опьянения. Туристка была госпитализирована после падения на бетонные плиты. За день до происшествия она употребляла большое количество алкоголя.

До этого в Германии во время циркового выступления воздушная гимнастка из Испании Марина Барсело сорвалась с высоты около пяти метров. 27-летняя артистка погибла, несмотря на оказанную на месте первую помощь. Инцидент произошел на глазах у сотен зрителей, среди которых были семьи с маленькими детьми. По предварительной версии следствия, девушке могло стать плохо во время номера.