В Европе забили тревогу из-за возможной войны России с НАТО Глава МИД Британии Купер: существует угроза войны НАТО с Россией

Действия российских истребителей, предположительно нарушивших воздушное пространство Эстонии, создают угрозу прямого военного столкновения между Россией и странами НАТО, заявила глава британского МИД Иветт Купер на заседании Совбеза ООН. Она также подчеркнула, что Альянс готов противостоять самолетам, действующим в воздушном пространстве НАТО без разрешения.

Они создают риск ошибки, открывают дверь к прямому вооруженному столкновению между НАТО и Россией, — сказала Купер.

Ранее военный эксперт Александр Собянин заявил, что при нынешнем курсе НАТО и некоторых его членов, включая Финляндию, Польшу и страны Прибалтики, конфликт Альянса с Россией практически неизбежен. По его словам, одним из основных театров военных действий может стать регион Балтики.

Между тем заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предупредил, что Финляндия взяла курс на подготовку к войне с Россией и уже создает плацдарм для будущей атаки. В частности, он обратил внимание на появление новых гарнизонов у российских границ и развертывание сил НАТО в Лапландии.