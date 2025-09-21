«Интервидение-2025»
21 сентября 2025 в 12:54

Красная аджика — острая приправа на зиму без варки

Аджика на зиму без варки, пошаговый рецепт с фото Аджика на зиму без варки, пошаговый рецепт с фото Фото: Shutterstock/Fotodom

Правильно приготовленную аджику можно не только добавлять в супы и горячие блюда, но и поставить на праздничный стол или подать как самостоятельное блюдо к обеду. Подобрали рецепт аджики на зиму, которую можно приготовить без варки.

Ингредиенты:

  • томаты — 2 кг;
  • болгарский перец — 1 кг красного;
  • свежий чеснок — 200 г;
  • жгучий перец — 2 стручка;
  • соль — 3 ст. л.;
  • сахар — 2 ст. л.;
  • столовый уксус 9% — 100 мл;
  • свежая зелень — по вкусу.

Все овощи и зелень промыть. У томатов удалить плодоножки, у перца — плодоножки и семена, чеснок очистить от шелухи. Сложить подготовленные продукты и блендер и пюрировать до однородной консистенции. После этого добавить в смесь остальные ингредиенты и перемешать. Готовую аджику разложить в чистые банки и закрыть крышками. Хранить в холодильнике.

Ранее мы поделились рецептом соуса ткемали из зеленых слив.

