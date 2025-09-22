Раскрыты подробности атаки беспилотников на Москву Собянин сообщил об уничтожении семи БПЛА над Москвой

Средства противовоздушной обороны уничтожили семь БПЛА, атаковавших Москву, сообщил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале. Он уточнил, что разрушений нет. По словам главы столицы, на месте работают экстренные службы.

Силами ПВО Минобороны уничтожены семь беспилотных средств, атаковавших Москву. По предварительной информации, повреждений нет, — отметил Собянин.

Ранее в Минобороны России сообщили, что ВСУ в ночь на 22 сентября совершили массированный удар по 10 регионам страны. ПВО удалось перехватить и сбить 114 беспилотников. Над Ростовской областью и Краснодарским краем уничтожили 25 дронов.

Над Белгородской областью ликвидировали 19 БПЛА, над Астраханской — 13, над Крымом — 10, над Брянской — семь. По три цели перехватили над Ярославской и Волгоградской областями, по одному над Курской и Воронежской. Кроме того, пять дронов сбили над Азовским морем и два — над Черным.

Вечером 21 сентября ВСУ атаковали санаторий «Форос» в Крыму. Снаряженные фугасными боезарядами дроны нанесли удар по территории, где нет военных объектов. Глава республики Сергей Аксенов заявил, что при атаке погибли три человека, ранения получили 16 человек.