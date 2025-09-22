«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 сентября 2025 в 19:47

Раскрыты подробности атаки беспилотников на Москву

Собянин сообщил об уничтожении семи БПЛА над Москвой

Фото: МО РФ

Средства противовоздушной обороны уничтожили семь БПЛА, атаковавших Москву, сообщил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале. Он уточнил, что разрушений нет. По словам главы столицы, на месте работают экстренные службы.

Силами ПВО Минобороны уничтожены семь беспилотных средств, атаковавших Москву. По предварительной информации, повреждений нет, — отметил Собянин.

Ранее в Минобороны России сообщили, что ВСУ в ночь на 22 сентября совершили массированный удар по 10 регионам страны. ПВО удалось перехватить и сбить 114 беспилотников. Над Ростовской областью и Краснодарским краем уничтожили 25 дронов.

Над Белгородской областью ликвидировали 19 БПЛА, над Астраханской — 13, над Крымом — 10, над Брянской — семь. По три цели перехватили над Ярославской и Волгоградской областями, по одному над Курской и Воронежской. Кроме того, пять дронов сбили над Азовским морем и два — над Черным.

Вечером 21 сентября ВСУ атаковали санаторий «Форос» в Крыму. Снаряженные фугасными боезарядами дроны нанесли удар по территории, где нет военных объектов. Глава республики Сергей Аксенов заявил, что при атаке погибли три человека, ранения получили 16 человек.

Москва
БПЛА
беспилотники
Сергей Собянин
атаки
ПВО
