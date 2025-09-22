Свыше 100 дронов атаковали 10 российских регионов посреди ночи

Вооруженные силы Украины совершили массированный удар беспилотными летательными аппаратами по России в ночь на понедельник, 22 сентября, сообщили в Министерстве обороны РФ. По данным ведомства, дежурными средствами противовоздушной обороны над 10 регионами сбиты и перехвачены сразу 114 БПЛА самолетного типа.

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 114 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

Уточняется, что по 25 беспилотников сбили над Ростовской областью и Краснодарским краем. Еще 19 целей уничтожили над Белгородской областью, 13 — над Астраханской, 10 — над Крымом, семь — над Брянской областью, по три — над Ярославской и Волгоградской, по одному — над Курской и Воронежской, а также пять — над Азовским и два над Черным морями.

Ранее в Калининском районе Краснодарского края нашли обломки сбитого БПЛА. Инцидент произошел в станице Гривенской. Фрагменты дрона повредили кровлю частного домовладения и вызвали пожар.