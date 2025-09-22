Обломки БПЛА найдены еще в одном районе Краснодарского края

Обломки БПЛА найдены еще в одном районе Краснодарского края Обломки БПЛА повредили частный дом в Калининском районе Краснодарского края

В Калининском районе Краснодарского края обнаружены обломки беспилотного летательного аппарата. Инцидент произошел в станице Гривенской, где фрагменты БПЛА повредили кровлю частного домовладения и вызвали возгорание, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба региона.

Пострадавших нет, на месте работают оперативные и специальные службы, — указано в сообщении.

Осколками беспилотника также повреждены конструкции соседних жилых домов. Специалисты проводят осмотр территории и оценку нанесенного ущерба.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия, включая тип беспилотного аппарата и направление его полета. Жителям рекомендовано сохранять спокойствие и следовать указаниям оперативных служб.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае произошло возгорание на электроподстанции в станице Стародеревянковской из-за падения обломков беспилотного летательного аппарата. Инцидент произошел в Каневском районе.

До этого стало известно, что российские средства противовоздушной обороны 21 сентября сбили 22 украинских беспилотника в период с 16:00 до 20:00 по московскому времени над Белгородской областью, Крымом и Черным морем. Все цели были перехвачены дежурными силами ПВО.