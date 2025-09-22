Атака БПЛА спровоцировала мощный пожар на электроподстанции под Краснодаром Атака БПЛА на Кубань привела к возгоранию на электроподстанции

В Краснодарском крае произошло возгорание на электроподстанции в станице Стародеревянковской из-за падения обломков беспилотного летательного аппарата. Инцидент произошел в Каневском районе, где фрагменты БПЛА также рухнули на территории частных домовладений, сообщили в оперштабе региона. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

В станице Стародеревянковской Каневского района из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание на электроподстанции, — указано в сообщении.

По предварительной информации, пострадавших нет. На местах происшествий работают экстренные службы.

Пожар на электроподстанции был своевременно локализован, что предотвратило более серьезные последствия. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего и оценивается нанесенный ущерб. Жителям рекомендовано сохранять спокойствие и следовать официальным инструкциям.

В Славянском районе фрагменты беспилотников упали на территории трех частных домов в Славянске-на-Кубани. В результате были повреждены фасады, кровли и оконные стекла. Дополнительно сообщается о возгорании сухой травы в промзоне из-за падения горящих обломков.

Ранее сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны сбили 22 украинских беспилотника в период с 16:00 до 20:00 по московскому времени над Белгородской областью, Крымом и Черным морем. По данным Минобороны РФ, все цели были перехвачены дежурными силами ПВО.