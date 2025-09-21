«Интервидение-2025»
21 сентября 2025 в 20:41

Российские средства ПВО сбили более 20 дронов за четыре часа

Минобороны: 22 дрона ВСУ сбиты над Белгородской областью, Крымом и Черным морем

Фото: МО РФ

Российские средства противовоздушной обороны сбили 22 украинских беспилотника в период с 16:00 до 20:00 по московскому времени над Белгородской областью, Крымом и Черным морем, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. По данным ведомства, все цели были перехвачены дежурными силами ПВО.

В период с 16:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что над Черным морем сбили 16 беспилотников. Еще по три дрона уничтожили над Белгородской областью и Республикой Крым. Информации о пострадавших или повреждениях нет.

Ранее Минобороны РФ сообщило об отражении атаки украинских беспилотников над Белгородской областью. Средства ПВО сбили два БПЛА самолетного типа в промежутке с 15:00 до 16:00 по московскому времени. Атака была успешно нейтрализована.

До этого, в тот же день, над Белгородской областью были перехвачены три украинских беспилотника. Системы противовоздушной обороны ликвидировали их в период с 11:00 до 13:00 по московскому времени. Все воздушные цели были также успешно уничтожены.

