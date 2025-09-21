«Интервидение-2025»
21 сентября 2025 в 16:55

Украинские дроны повторно атаковали один и тот же российский регион

Средства ПВО сбили еще два беспилотника над Белгородской областью

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Вооруженные силы Украины вновь ударили беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по Белгородской области, сообщили в Министерстве обороны России. По данным ведомства, в период с 15:00 до 16:00 по московскому времени дежурными средствами противовоздушной обороны сбиты еще две цели.

В период с 15:00 до 16:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Белгородской области, — говорится в сообщении.

В воскресенье, 21 сентября, Белгородская область уже оказывалась под прицелом украинской армии. Так, по данным Министерства обороны, с 11:00 до 13:00 мск средствами противовоздушной обороны были сбиты еще три беспилотника самолетного типа.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что за минувшие сутки украинские военные атаковали регион с помощью 85 беспилотников. По его словам, удары пришлись по нескольким районам. В результате атак есть разрушения и один пострадавший.

