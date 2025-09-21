«Интервидение-2025»
21 сентября 2025 в 14:28

Украинские дроны атаковали Белгородскую область посреди дня

Средства ПВО сбили три беспилотника над Белгородской областью

ПВО РФ ПВО РФ Фото: МО РФ

Вооруженные силы Украины ударили беспилотными летательными аппаратами по Белгородской области днем воскресенья, 21 сентября, сообщили в Министерстве обороны России. По данным ведомства, в период с 11:00 до 13:00 по московскому времени средствами противовоздушной обороны были сбиты три БПЛА самолетного типа.

В период с 11:00 до 13:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Белгородской области, — говорится в сообщении.

Ранее украинские военные открыли огонь по населенному пункту Васильевка в Запорожской области. Как уточнил губернатор Евгений Балицкий, в результате обстрела пострадали 12 человек. Среди тех, кто получил травмы, есть годовалый ребенок — его жизни ничего не угрожает.

До этого четверо детей пострадали в Донецкой Народной Республике при сбросе взрывчатки с украинского дрона. Инцидент произошел в жилом массиве «Строитель», расположенном в Никитовском районе города. Дети получили ранения средней степени тяжести.

