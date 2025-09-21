«Интервидение-2025»
21 сентября 2025 в 11:07

Российский регион за сутки атаковали 85 БПЛА

Гладков: ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область с помощью 85 БПЛА

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

ВСУ за минувшие сутки атаковали Белгородскую область с помощью 85 беспилотников, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, удары пришлись по нескольким районам, есть разрушения и один пострадавший.

В Шебекинском округе по селам Вознесеновка, Максимовка, Мешковое, Муром, Новая Таволжанка, Червона Дибровка и хутору Бондаренков нанесены удары 37 беспилотников, из которых 30 подавлены и сбиты, — уточнил глава региона.

В селах повреждены дома, линии электропередачи, автомобили и коммерческие объекты. В Краснояружском районе пострадал мирный житель: его машину атаковал дрон, у мужчины диагностировали минно-взрывную травму и баротравму.

Также атакам подверглись Белгородский, Валуйский, Грайворонский и Ракитянский районы. Часть дронов удалось сбить силами средствами противовоздушной обороны, остальные нанесли ущерб инфраструктуре и имуществу местных жителей.

Гладков также сообщал о гибели мирной жительницы Шебекино. Она скончалась от травм, полученных при детонации боеприпаса ВСУ на территории своего участка.

Ранее в Минобороны сообщили, что средства противовоздушной обороны в ночь на 21 сентября уничтожили 19 украинских беспилотников. Над Крымом сбили 12 дронов, два — в Брянской области, один — в Курской, еще четыре — над акваторией Черного моря.

