Гладков сообщил «тяжелые новости» из Шебекино после прилета БПЛА Гладков сообщил о гибели жительницы Шебекино при атаке БПЛА

Жительница Шебекино погибла во время прилета БПЛА, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Он выразил соболезнования близким и родным женщины.

Снова тяжелые новости. В Шебекино погибла мирная жительница. <…> Сложно подобрать слова утешения тем, кто потерял своих родных. Выражаю искренние соболезнования семье погибшей, — отметил глава региона.

При атаке ВСУ в трех домах выбило окна, посекло крыши и заборы. Кроме того, была повреждена машина. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется, добавил Гладков.

Ранее в Минобороны сообщили, что средства противовоздушной обороны в ночь на 21 сентября уничтожили 19 украинских беспилотников. Над Крымом сбили 12 дронов, два — в Брянской области, один — в Курской, еще четыре — над акваторией Черного моря.

ВСУ до этого атаковали Саратовскую область. Два жилых дома получили повреждения. По словам главы региона Романа Бусаргина, для местных жителей организовали пункт временного размещения в здании школы. Кроме того, пострадала женщина, ее доставили в больницу.