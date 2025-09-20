В результате атаки дронов ВСУ на Саратов повреждены два дома Бусаргин: после атаки БПЛА на Саратов в двух домах частично выбило окна

В результате атак украинского беспилотника в двух жилых домах выбило часть окон, также повреждены несколько машин, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем Telegram-канале. Специалисты проводят поквартирный обход для оценки ущерба.

Глава региона сообщил, что для пострадавших жителей организован пункт временного размещения в здании школы. Они вновь заселятся в свои квартиры после завершения всех необходимых процедур. В результате происшествия пострадала женщина, ее доставили в больницу. Сейчас за ее состоянием следят медики.

По словам Бусаргина, экстренные службы и оперативный штаб продолжают свою работу на месте происшествия. Администрация города получила поручение в кратчайшие сроки восстановить оконные блоки, для чего будут выделены средства из областного бюджета. Владельцы поврежденных автомобилей получат компенсацию в рамках установленных процедур.

Ранее сообщалось, что силы ПВО России за ночь нейтрализовали 149 беспилотников ВСУ в разных регионах. В частности, 40 дронов сбиты над Ростовской, 27 — над Саратовской, 18 — над Брянской, 15 — над Самарской областями и 12 — над Крымом.